Горсуд отказал в жалобе на бездействие ЗакСа по вопросу референдума о передаче Исаакия

Городской суд Северной столицы отклонил жалобу на определение Октябрьского районного суда по иску о бездействии Заксобрания в вопросе референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ, сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Один из инициаторов иска депутат ЗакСа Борис Вишневский от фракции «Яблоко» назвал такое решение беззаконием. По его словам, на вопрос, куда можно пожаловаться, он получил ответ «никуда». Депутат уточнил, что требования истцов поддержали прокуратура и представитель Заксобрания.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за проведение народного референдума о статусе Исаакия, однако для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа. При этом городской парламент дважды исключил вопрос о референдуме о передаче Исаакия из своей повестки. Теперь этот вопрос отложен до осени.

Согласно коллективному иску, депутаты ЗакСа нарушили установленные регламентом сроки вынесения на рассмотрение вопроса о референдуме. При этом октябрьский суд счел, что истцы пытаются вмешаться в деятельность органа законодательной власти.

История с Исаакиевским собором тянется с начала января 2017 года, когда губернатор Георгий Полтавченко объявил, что он будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Сам Полтавченко также подтвердил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), который проходил в начале июня, что Смольный до сих пор не получил заявку от РПЦ на передачу собора. Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.