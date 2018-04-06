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Картина дня: блокировка Telegram, санкции США и пальмовое масло

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

Темы дня

Из-за чего Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера, кто попал под ограничительные меры Штатов и почему производителей пальмового масла в Петербурге лишат льгот.

Самой популярной темой дня, по данным «Монитора», стал иск Роскомнадзора о блокировке мессенжера Telegram. Первыми из петербургских СМИ об этом сообщили «Агентство Бизнес Новостей», 47news.ru, «Деловой Петербург» (11:00), «Фонтанка», «Мой район» (11:05), «ЗакС.ру» (11:10).

Надзорное ведомство подало исковое заявление, потому что разработчики Telegram не предоставило ФСБ ключи шифрования. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что требования не возможно исполнить из-за технических особенностей.

По его словам, при создании секретного чата в мессенджере используется ассиметричное шифрование и алгоритм Диффи-Хеллмана, когда из двух созданных частей ключа одна никогда не покидает пользовательского устройства и не передается по каналам связи.

«Таким образом, администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью электронных сообщений», — отметили в Telegram.

Юристы «Агоры», представляющие интересы разработчиков, заявили, что иск Роскомнадзора пока не появился на сайте Таганского суда, поэтому адвокаты не могут разобраться в деталях дела.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что мессенджером активно пользуются чиновники, поэтому «будет очень жаль, если не будет найден консенсус». Песков добавил, что «закон есть закон», который необходимо исполнять.

Второй актуальной темой, по версии «Монитора» стали санкции США против российских олигархов и чиновников из «кремлевского списка». Быстрее всего об этом сообщили «Агентство Бизнес Новостей», «Деловой Петербург» (15:40), «Мой район» (15:50), «Фонтанка» (16:15).

Власти Штатов ввели ограничительные меры против бизнесменов и чиновников из-за политики Кремля. Глава американского Минфина Стивен Мнучин отметил, что решение приняли в связи с «вовлеченностью российского правительства в различную враждебную активность по всему миру» и «непропорциональными действиями в пользу олигархов и правительственных элит».

Под санкции попали председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Ограничения коснутся и крупных компаний, в том числе «Газпром Бурение», «Русские машины», РУСАЛ, «Ренова», En+ и «Рособоронэкспорт».

Третьей наиболее обсуждаемой темой, согласно «Монитору», стал законопроект об отмене налоговых льгот для производителей пальмового масла в Петербурге. Первыми об этом рассказали «ЗакС.ру», (10:25), 78.ru (10:40), «Агентство Бизнес Новостей» (10:45).

Депутаты Законодательного собрания Петербурга собираются принять поправки, которые лишат производителей пальмового масла налоговых льгот. Инициативу депутата Дениса Четырбока поддержали на заседании комитета по законодательству.

Предполагается, что ставка для индивидуальных предпринимателей составит 7%. В настоящее время изготовители не платят налоги.

Четырбок отметил, что ситуацию с потреблением вредных продуктов нужно исправлять не запретами, а другими методами. Он добавил, что низкая стоимость пальмового масла «влечет за собой обман покупателей, которые уверены, что покупают товар с использованием сливочного масла».

Самыми оперативными СМИ Петербурга за сутки стали «Фонтанка», «Невские новости» и «Деловой Петербург»

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