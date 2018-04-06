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Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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Надзорное ведомство требует от руководителей мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования.

В пятницу, 6 апреля, Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram, сообщает пресс-служба регулятора. Надзорное ведомство требует от создателей мессенджера предоставить ключи шифрования для ФСБ, однако российский программист Павел Дуров утверждает, что указанные требования в принципе неисполнимы.

По его словам, при создании cекретного чата в мессенджере используется ассиметричное шифрование и алгоритм Диффи-Хеллмана, когда из двух созданных частей ключа одна никогда не покидает пользовательского устройства и не передается по каналам связи.

«Таким образом, администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью электронных сообщений», – отмечают в Telegram.

Интерес ФСБ к Telegram возник после теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Силовики хотели получить данные для расследования взрыва. Речь идет о шести номерах, которыми, по мнению спецслужб, пользовались «подозреваемые в причастности к террористической деятельности».

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Блокировку мессенджера Роскомнадзор анонсировал 20 марта. Ведомство потребовало исполнить требования российского законодательства в течение 15 суток. История противостояния Дурова с ФСБ и Роскомнадзором началась в 2017 году, когда спецслужбы захотели получить данные для расследования теракта в петербургском метро, случившемся 3 апреля 2017 года.

Речь шла о шести номерах, которыми, по мнению ФСБ, пользовались «подозреваемые в причастности к террористической деятельности». В Telegram отказалась их предоставлять и подали на Роскомнадзор в суд. Основным аргументом было то, что передача ключей нарушает тайну переписки, обеспеченной Конституцией Российской Федерации.

В конце марта 2018 года Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера с просьбой признать недействительным приказ спецслужб, согласно которому устанавливается процедура предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Суд счел, что переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение.

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