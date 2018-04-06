Юристы Telegram прокомментировали ситуацию с возможной блокировкой мессенджера. Ответ опубликовал в своем Telegram-канале Павел Чиков, руководитель правозащитной организации «Агора», которая представляет ​​Telegram в судах

«Иска Роскомнадзора на руках нет. На сайте Таганского суда такого дела пока нет. Будет иск, будет понятно, в каком порядке пройдет разбирательство, какие основания и так далее. Telegram подготовит возражения на иск, все документы, как всегда, будут опубликованы», – сказал адвокат Ринат Ахметгалиев.

Сокрушается по поводу возможной блокировки Telegram и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, мессенджер очень удобный, чиновники его активно используют, в том числе и для общения с журналистами.

«Будет очень жаль, если не будет найден консенсус, а пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и если он не будет соблюден и не будут приняты соответствующие меры, будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям», – подчеркнул Песков.

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Возможной альтернативой Telegram в Кремле назвали некогда мессенджер ICQ, принадлежащий российской Mail.ru Group. По словам советника главы государства по развитию Интернета Германа Клименко, «аська» ничем не уступает проекту Павла Дурова.

«Мне нравится ICQ. Это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя», – цитирует Клименко «Интерфакс».

По словам Павла Чикова, Роскомнадзор обратился в суд для блокировки Telegram в связи с новыми требованиями закона, вступившими в силу с 1 января 2018 года. Ранее надзорное ведомство могло самостоятельно внести в реестр запрещенный сайт или мессенджер.

Поскольку случай с мессенджером Дурова стал прецедентом, то пока неясно, как будут принимать решение по мессенджеру – в рамках кодекса административного судопроизводства (КАС), гражданского процессуального кодекса (ГПК) или вообще отдельным порядком. Неизвестно и о том, собирается ли суд привлекать к участию в деле руководство Telegram.

Блокировку мессенджера Роскомнадзор анонсировал 20 марта. Ведомство потребовало исполнить требования российского законодательства в течение 15 суток. Сегодня, 5 апреля, надзорное ведомство подало иск в Таганский суд Москвы. История противостояния Дурова с ФСБ и Роскомнадзором началась в 2017 году, когда спецслужбы захотели получить данные для расследования теракта в петербургском метро, случившемся 3 апреля 2017 года.

Речь шла о шести номерах, которыми, по мнению ФСБ, пользовались «подозреваемые в причастности к террористической деятельности». В Telegram отказалась их предоставлять и подали на Роскомнадзор в суд. Основным аргументом было то, что передача ключей нарушает тайну переписки, обеспеченной Конституцией Российской Федерации.

В конце марта 2018 года Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера с просьбой признать недействительным приказ спецслужб, согласно которому устанавливается процедура предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Суд счел, что переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение.



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