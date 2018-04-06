Петербургских производителей пальмового масла лишат налоговых льгот

Депутаты Законодательного собрания Петербурга собираются принять поправки, которые лишат производителей пальмового масла налоговых льгот. Инициативу депутата Дениса Четырбока поддержали на заседании комитета по законодательству.

Предполагается, что ставка для индивидуальных предпринимателей составит 7%. В настоящее время изготовители не платят налоги.

Четырбок отметил, что ситуацию с потреблением вредных продуктов нужно исправлять не запретами, а другими методами. Он добавил, то чнизкая стоимость пальмового масла «влечет за собой обман покупателей, которые уверены, что покупают товар с использованием сливочного масла».

«Ситуация становится опасной, когда вместо пищевого пальмового масла используется техническое, с низкими температурами плавления. Его употребление провоцирует онкологические заболевания», – сообщили в пресс-службе депутата.

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