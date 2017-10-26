Bell: В Минкультуре проходят обыски по делу Серебренникова

В департаменте государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры проходят обыски по делу о хищении средств, выделенных «Седьмой студии», сообащет Bell со ссылкой на два источника, близких к департменту.

«Сотрудники Следственного комитета изымают все документы, связанные с "Седьмой студией" и проектом "Платформа" Кирилла Серебренникова», — пишет издание в Telegram, отмечая, что департамент пока не ответил на официальный запрос Bell.

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Ранее в четверг, 26 октября, по этому делу была задержана директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, которая ранее возглавляла департамент поддержки искусства. Ей предъявят обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).

Глава министерства Владимир Мединский в августе уже заявлял, что сотрудников департамента вызывали на допросы в Следственный комитет. Сама Апфельбаум до 26 октября находился в статусе свидетеля.

Режиссера задержали в Петербурге 21 августа. Он рассказал, что его "забрали практически со съемочной площадки" фильма о Викторе Цое, не дав переодеться. Его обвиняют в хищении 68 млн рублей государственных средств, выделенных "Седьмой студии".

Свое задержание Серебренников считает показательным, за него вступились многие российские и зарубежные деятели искусства, в том числе актрисы Кейт Бланшетт, Нина Хосс и актер Иэн Маккеллен, однако суд все равно решил отправить.