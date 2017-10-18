В Петербурге появится единое WI-FI пространство

Петербургский комитет по транспорту вместе с московским оператором "МаксимаТелеком" создадут в Петербурге единое Wi-Fi пространство. Такое соглашение о стратегическом партнерстве было подписано в среду, 18 октября. Срок действия документа – до 2020 года с дальнейшей ежегодной пролонгацией, передает РБК.

Теперь комитет и оператор создадут рабочую группу, которая утвердит Концепцию единого Wi-Fi-пространства в городском метро. К обсуждению этого проекта будут привлекать операторов городских публичных сетей.

Сейчас аналогичный проект "МаксимаТелеком" действует в Москве. Там в состав единого Wi-Fi пространства входят сети в метро, наземном транспорте, поездах МЦК, а также пригородных электричках и "Аэроэкспрессах".

Ранее контракт на оборудование метро беспроводным интернетом был заключен с "Максимп Телеком". К Wi-Fi уже подключены "оранжевая" ветка, а также "зеленая" и "фиолетовая".

Это уже вторая попытка обеспечить петербургское метро беспроводным интернетом. Первый конкурс проводили осенью 2015 года, однако из-за высокой арендной цены никто в нем не поучаствовал. Теперь цена существенно изменилась. Раньше стоимость одного комплекта оборудования станции составляла 8,5 тыс. рублей, теперь эта цена снизилась до 421 рубля. Использование головного или хвостового вагона также значительно подешевело - 70 рублей вместо 1900. Однако общая стоимость годовой аренды, которая является стартовой ценой на конкурсе, не называется.

Ранее стоимость аренды в год оценивалась в 150-170 млн рублей, при этом "МаксимаТелеком" за Wi-Fi в столичном метро платит меньше 10 млн рублей за год.