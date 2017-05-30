В метро Петербурга заработал бесплатный WI-FI

Со вторника, 30 мая, в петербургском метро начал работать бесплатный Wi-Fi. В настоящий момент беспроводной интернет доступен лишь для пассажиров «оранжевой» ветки.

Скорость доступа - 200 мегабит в секунду, одновременно подключаться к сети могут сразу 200 человек.

До конца 2017 года бесплатный Wi-Fi заработает на всех линиях петербургского метро.

Проект реализуется без привлечения бюджетных средств. Работу системы лично проверил губернатор Георгий Полтавченко.

Монтаж телекоммутационных шкафов для доступа в интернет в Петербурге начался со станции метро «Улица дыбенко». Полностью проект по обеспечению Wi-Fi на станциях подземки намерены воплотить в жизнь до конца текущего года.

Шкафы оформлены в бело-серых тонах с цветной полосой и международным обозначением устройств с технологией Wi-Fi. Для каждой линии в соответствии с цветовой гаммой схемы метро предусмотрен свой цвет.

Контракт на оборудвоание метро беспроводным интернетом был заключен с «МаксимойТелеком». Это уже вторая попытка обеспечить петербургское метро беспроводным интернетом. Первый конкурс проводили осенью 2015 года, однако из-за высокой арендной цены никто в нем не поучаствовал.

Теперь цена существенно изменилась. Раньше стоимость одного комплекта оборудования станции составляла 8,5 тыс. рублей, теперь эта цена снизилась до 421 рубля. Использование головного или хвостового вагона также значительно подешевело - 70 рублей вместо 1900. Однако общая стоимость годовой аренды, которая является стартовой ценой на конкурсе, не называется.

Ранее стоимость аренды в год оценивалась в 150-170 млн рублей, при этом «МаксимаТелеком» за Wi-Fi в столичном метро платит меньше 10 млн рублей за год.