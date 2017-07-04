В Петербурге на «фиолетовой» ветке метро заработал бесплатный Wi-Fi

Во вторник, 4 июля, в на «фиолетовой» ветке метрополитена Северной столицы заработал бесплатный Wi-Fi, сообщают в компании «МаксимаТелеком», которая является оператором беспроводной сети.

«Более двух миллионов пассажиров, ежемесячно пользующихся фиолетовой линией, получили безлимитный доступ к интернету на скорости до 200 Мбит/с», - говорится в сообщении.

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Ожидается, что бесплатный Wi-Fi к концу этого года появится на всех линиях петербургского метро. Первым подключение MT_FREE появилось на «оранжевой линии», где бесплатный Wi-Fi заработал 30 мая.

В средине июня на станции метро «Приморская» начался монтаж оборудования для доступа в Интернет на «зеленой» линии.

Контракт на оборудование метро беспроводным интернетом был заключен с «МаксимойТелеком». Это уже вторая попытка обеспечить петербургское метро беспроводным интернетом. Первый конкурс проводили осенью 2015 года, однако из-за высокой арендной цены никто в нем не поучаствовал.

Теперь цена существенно изменилась. Раньше стоимость одного комплекта оборудования станции составляла 8,5 тыс. рублей, теперь эта цена снизилась до 421 рубля. Использование головного или хвостового вагона также значительно подешевело - 70 рублей вместо 1900. Однако общая стоимость годовой аренды, которая является стартовой ценой на конкурсе, не называется.

Ранее стоимость аренды в год оценивалась в 150-170 млн рублей, при этом «МаксимаТелеком» за Wi-Fi в столичном метро платит меньше 10 млн рублей за год.





