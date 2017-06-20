В Петербурге на «зеленой» ветке метро начали проводить Wi-Fi

Установка оборудования для передачи Wi-Fi началась на «зеленой» ветке метрополитена Петербурга. По словам очевидцев, во вторник, 20 июня, на станции «Приморская» появился шкаф с передатчиком Wi-Fi.

В петербургской подземке поясняют, что аналогичные работы в настоящее время ведутся и на «фиолетовой» ветке. Планируется, что к концу 2017 года все станции метро Северной столицы будут подключены к сети Wi-Fi, но воспользоваться им можно будет только после регистрации.

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В настоящий момент Wi-Fi работает только на «оранжевой» ветке.

Контракт на оборудвоание метро беспроводным интернетом был заключен с «МаксимойТелеком». Это уже вторая попытка обеспечить петербургское метро беспроводным интернетом. Первый конкурс проводили осенью 2015 года, однако из-за высокой арендной цены никто в нем не поучаствовал.

Теперь цена существенно изменилась. Раньше стоимость одного комплекта оборудования станции составляла 8,5 тыс. рублей, теперь эта цена снизилась до 421 рубля. Использование головного или хвостового вагона также значительно подешевело - 70 рублей вместо 1900. Однако общая стоимость годовой аренды, которая является стартовой ценой на конкурсе, не называется.

Ранее стоимость аренды в год оценивалась в 150-170 млн рублей, при этом «МаксимаТелеком» за Wi-Fi в столичном метро платит меньше 10 млн рублей за год.