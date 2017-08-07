Смольный: «Зенит» получит стадион на Крестовском до конца года

Стадион на Крестовском острове передадут в собственность ФК «Зенит» до конца этого года, передает АБН со ссылкой на правительство Северной столицы

«Представители «Метростроя» в ближайшее время займутся протечками раздвижной крыши. Из-за ремонтных работ клуб может провести несколько матчей на стадионе «Петровский», — сообщают в Смольном.

Ранее о том, что «Зенит-арена» будет передана петербургскому футбольному клубу в одном из интервью сообщил вице-губернатор города Игорь Албин. «У нас появились новые здания, сооружения, удаленный пункт досмотра грузового транспорта, павильоны зоны контроля доступа, масса дополнительных систем, видеокамеры – все это тоже необходимо принимать эксплуатирующей организации», - заявлял он.

До этого Албин сообщал, что «Зенит-арену» передадут петербургскому футбольному клубу до 31 марта, затем сроки переносили на лето.

«Зенит-арену» строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В конце апреля 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального посчитал, что новый стадион стоит минимум 48,2 млрд рублей. После этого вице-губернатор Албин назвал Навального «известным в России треплом» и призвал взять в руки лопату.