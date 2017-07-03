Албин: Стадион на Крестовском передадут ФК «Зенит» в конце года

"Сроки передачи стадиона сильно сокращены"

Ситуация с передачей стадиона на Крестовском острове клубу "Зенит" существенно изменилась в связи с тем, что возникло множество новых объектов, сообщил вице-губернатор Игорь Албин. "У нас появились новые здания, сооружения, удаленный пункт досмотра грузового транспорта, павильоны зоны контроля доступа, масса дополнительных систем, видеокамеры – все это тоже необходимо принимать эксплуатирующей организации", - рассказал вице-губернатор "Фонтанке". По его словам, все эти объекты необходимо сохранить к чемпионату мира по футболу 2018 года. Поэтому, по мнению Албина, если футбольный клуб "Зенит" примет стадион, то ответственности и работы у него будет гораздо больше, чем по сравнению с первоначальным сценарием.

Исключением может стать «лагерь» для прессы, который мешает полю выкатываться снаружи стадиона. По словам Албина, город убеждает сотрудников Всемирной федерации футбольных ассоциаций и Минспорта в том, что необходимо демонтировать временную инфраструктуру на внешней плите выкатного поля, чтобы переместить поле на межматчевый период за пределы чаши стадиона. "Это поможет нам обслуживать тот самый газон, который принес нам так много неприятных сюрпризов", - добавил вице-губернатор.

Согласно дорожной карте, стадион должен быть передан "Зениту" в августе. При этом, по словам Албина, такие сроки сильно сокращены и, скорее всего, это будет конец года.

Ранее Албин сообщал, что "Зенит-арену" передадут петербургскому футбольному клубу до 31 марта, затем сроки переносили на лето.

Бассейн, офисы и рестораны

Вице-губернатор считает, что один из самых дорогостоящих стадионов в мире может окупиться. Албин отметил, что это произойдет не в один год, но уже в недалекой перспективе.

"Можно проводить хоккейные матчи и даже временно установить плавательный бассейн. 20-я отметка – то место, где располагаются ложи, – в принципе, это неплохие офисные помещения. 42-я отметка, самая высокая из доступных для зрителей, – это ресторанная зона. А если еще придумать контент, благодаря которому китайские туристы окажутся на Крестовском острове и захотят посмотреть стадион, Западный скоростной диаметр, "Лахта-центр", Финский залив – это тоже повысит привлекательность объекта", - заявил Албин.

Кроме того, вице-губернатор считает, что большую часть средств можно получить от концертов на стадионе.

Фото: РИА Новости

Изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Виновата погода

Вице-губернатор Албин считает, что судьба покарала Роналдо за его критику в адрес газона стадиона на Крестовском. "Роналду не хотел играть на нашем газоне, и он не будет играть в финальном матче. Все логично. Что касается качества газона – да, есть к нему нарекания, это относительно молодой газон", - заявил Албин, намекнув на то, что сборная Португалии не попала в финал Кубка конфедерации.

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Тем не менее, по его словам, проблемы с газоном остаются - южная сторона выкатного поля по-прежнему недостаточно освещена натуральным светом.

Часть ответственности за то, что незадолго до Кубка газон пришлось срочно менять, лежит на погоде, считает вице-губернатор. "Почему не удалось сохранить газон, который выглядел вполне прилично в 2016 году? Основных причин три. Первая – отсутствие опыта в эксплуатации выкатных полей в России. Вторая проблема – затянувшаяся зима. А температура грунта должна быть не менее 12 градусов по Цельсию, только тогда трава начинает прорастать и формируется нормальная корневая система. У нас такого тепла не было практически до начала июня", - добавил он.

Фото: РИА Новости

По его мнению, у стадиона нет проблем с тем, что его крыша протекает, а большое число фотографий в сосетях – это перепосты одних и тех же снимков. "Я обнаружил целых три таких фотографии, причем они массово тиражировались. И у меня это вызывает недоумение. Где-то одна капля протекла", - добавил Албин. По его словам, в настоящий момент закрывать раздвижные кровли научились уже менее чем за 20 минут.

"Я очень надеюсь, что к чемпионату мира по футболу управлять нашим стадионом можно будет с обычного планшета: выкатным полем, раздвижной кровлей, подачей тепла, дымоудалением, вентиляцией, холодом и так далее", - отметил вице-губернатор.

Первым, еще в апреле, раскритиковал газон на «Зенит-арене» генеральный директор клуба «Зенит» Максим Митрофанов, он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

После этого, 22 апреля, прошел первый матч на стадионе, который прославился дырками на газоне и протекающей крышей. Из-за плохого состояния газона на новом стадионе игра "Зенита" с "Краснодаром" 17 мая была перенесена на "Петровский".

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что на поле арены можно получить травму. В итоге 30 мая на арене завершилась укладка рулонного газона.

Накануне, 2 июля, на стадионе завершился финал Кубка конфедераций, на котором собралось 57 тыс. человек.