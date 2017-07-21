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КС отклонил жалобу защитников Исаакия

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© Фото: vkrizis.ru

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Там сочли, что план-график передачи Исаакиевского собора «сам по себе не порождает каких-либо юридически значимых последствий».

Конституционный суд РФ (КС) отклонил жалобу депутата петербургского Заксобрания от фракции «Яблоко» Бориса Вишневского, которая касается передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).

В КС сочли, что Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения», который оспаривал народный избранник, не нарушает прав граждан. Такое решение опубликовано на сайте суда 21 июля.

В суде также подчеркнули, что план-график передачи Исаакиевского собора, который был утвержден комитетом имущественных отношений (КИО) 30 декабря прошлого года, «сам по себе не порождает каких-либо юридически значимых последствий». Кроме того, это решение «не подменяет и не может подменять собой решение о передаче соответствующего имущества», полагают судьи.

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Депутат Вишневский обратился в КС  после того, как ему не удалось признать незаконным распоряжение КИО в Василеостровском районном суде и Петербургском горсуде.

История с Исаакиевским собором тянется с начала января 2017 года, когда губернатор Георгий Полтавченко объявил, что он будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Сам Полтавченко также подтвердил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), который проходил в начале июня, что Смольный до сих пор не получил заявку от РПЦ на передачу собора. Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.

В конце июня депутаты Заксобрания Петербурга отклонили вопрос о проведении референдума по статусу Исаакиевского собора. Прежде петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия, однако для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа. Вопрос уже неоднократно снимался с повестки дня.

Более того, комитет по законодательству ЗакСа внес поправку в законопроект о референдуме, которая ужесточает возможность проведения народного голосования в Петербурге.

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