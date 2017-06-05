В ЗакСе Петербурга хотят ужесточить городской закон о референдумах

Комитет по законодательству Заксобрания Северной столицы внес поправку в законопроект о референдуме, которая ужесточает возможность проведения народного голосования в Петербурге. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил у себя на странице в Facebook парламентарий от «Партии Роста» Максим Резник.

«В закон о референдуме Санкт-Петербурга предложена поправка, увеличивающая численность инициативной группы с 20 до 300 человек», – написал Резник..

Ранее он высказывал предположение, что такую поправку внесут депутаты от «Единой России». Такое мнение он высказал после того, как горизбирком с первого раза одобрил заявку на референдум по отзыву мандата у оппозиционных депутатов.

«Не удивлюсь, если единороссы предложат увеличить численность инициативной группы (сейчас 20), до 100 или 200 человек. В этом случае народное голосование станет совсем невозможным. А объяснить они это смогут легко: смотрите, сколько глупых инициатив», – предполагал тогда депутат.

В настоящий момент на стадии утверждения вопросов в ЗакСе «зависли» два референдума, которые одобрил горизбирком: о судьбе Исаакиевского собора и о возможности названия в честь Ахмата Кадырова моста в Красносельском районе.

В понедельник, 5 июня, прокуратура Адмиралтейского района обжаловала решение Октябрьского районного суда о прекращении производства по иску депутатов к ЗакСу из-за отказа рассматривать вопрос о референдуме по судьбе Исаакия. В конце мая суд прекратил производство по иску оппозиционных депутатов, которые требовали признать незаконным бездействие городского ЗакСа при рассмотрении ходатайства о референдуме по судьбе Исаакиевского собора.

Ранее стало известно, что Конституционный суд РФ зарегистрировал жалобу от противников передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. В своем обращении защитники музея-памятника оспаривают положения Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». По мнению заявителей, этот акт нарушает права граждан на доступ к культурным ценностям.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия. Его организацией занимаются указанные депутаты городского парламента. Для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа.

При этом комитет по законодательству парламента Петербурга отказал в проведении референдума, а позже депутаты "Единой России" неоднократно снимали вопрос о референдуме с повестки дня.

В начале января 2017 года губернатор официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.