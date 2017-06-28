ЗакС отклонил вопрос о референдуме по Исаакию

Депутаты Заксобрания Петербурга отклонили вопрос о проведении референдума по статусу Исаакиевского собора. Голосование прошло на заседании городского парламента в среду, 28 июня, передает АБН.

Признать референдум противоречащим закону депутатам советовал комитет по законодательству ЗакСа. Его глава, единоросс Денис Четырбок, пояснил, что возможность проведения такого референдума противоречит закону, который предписывает проводить церковную реституцию — вернуть собор церкви.

Депутат Четырбок считает, что вопрос о передаче имущества религиозного назначения регулирует федеральное законодательство и его нельзя решать на уровне региона.

Его поддержали 38 депутатов. Против высказались 10 парламентариев.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия, однако для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа. Вопрос уже неоднократно снимался с повестки дня.

Более того, комитет по законодательству ЗакСа внес поправку в законопроект о референдуме, которая ужесточает возможность проведения народного голосования в Петербурге.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил, что Исаакий будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. К 15 июня заявление о передаче собора от РПЦ так и не поступило. При этом Исаакиевский собор могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки, которой к настоящему времени нет.