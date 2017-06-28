Дуров согласился отправить Роскомнадзору данные о Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что предоставил Роскомнадзору все необходимые документы для регистрации мессенджера в РФ.

"Глава Роскомнадзора открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram и заявил, что все, чего он ждет от нас для выполнения закона, – это предоставление информации о компании Telegram", - отметил Дуров в своем посте во "ВКонтакте".

В нем же Дуров дал ссылки на регистрационные данные Telegram.

"Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой" – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram", - добавил Дуров.

Он также отметил, что готов продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама.

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В пятницу, 23 июня. Глава Роскомнадзора опубликовал открытое письмо к создателю мессенджера Павлу Дурову с требованием представить необходимую информацию о сервисе. В противном случае Telegram будет заблокирован на территории РФ.

После этого ФСБ России заявила об активном использовании террористами и "их кураторами за рубежом" для связи мессенджера Telegram, в том числе при теракте в метро Петербурга.

Официальная регистрация сервиса в России обяжет администрацию Telegram хранить переписку пользователей и давать властям ключи для расшифровки сообщений. Дуров уже не раз говорил, что на такое мессенджер никогда не согласится. Дуров на своей странице «ВКонтакте» назвал угрозы Роскомнадзора о блокировке сервиса на территории РФ парадоксальными.