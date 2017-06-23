Дуров ответил на угрозы заблокировать Telegram в России

Основатель Telegram Павел Дуров назвал угрозы Роскомнадзора о блокировке сервиса на территории РФ парадоксальными. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".



"Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США WhatsApp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram", — написал Дуров.



По его словам, ​как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp или Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive.

"Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов", — считает Дуров.

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Ранее в пятницу, 23 июня, Жаров опубликовал открытое письмо к Дурову с требованием представить необходимую информацию о сервисе. В противном случае Telegram будет заблокирован на территории РФ.

По его словам, ведомство каждый день отправляет запросы в Telegram по всем доступным адресам, но никакого ответа до сих пор не было. "Выбор за вами", - заканчивает свое письмо глава Роскомнадзора.

Официальная регистрация сервиса в России обяжет администрацию Telegram хранить переписку пользователей и давать властям ключи для расшифровки сообщений. Дуров уже не раз говорил, что на такое мессенджер никогда не согласится.

За отказ зарегистрироваться в установленном порядке в России уже заблокировали мессенджеры Zello и Blackberry. Ранее, 20 июня, Telegram уже анонсировал функцию обхода блокировок