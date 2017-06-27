  • 27 Июнь 2017
USD 28.06.2017 58.8843 -0.1171
USD ММВБ 13:17 58.92400  
EUR 28.06.2017 65.9563 -0.1253
EUR ММВБ 13:17 66.1700  
Нефть($) 27.06.2017 46.31 +0.76
Нефть(p) 27.06.2017 2726.93 +39.42

Telegram возглавил топ российского App Store

Автор:


© Фото: мессенджеры.рф

Темы дня

Популярность мессенджера вызвана сообщениями о его возможной блокировке.

Мессенджер Telegram во вторник, 27 июня, стал лидером среди бесплатных приложений в российской версии магазина Apple App Store. Накануне, 26 июня, это приложение было только на седьмом месте.

За пять дней, после сообщений о возможной блокировке, мессенджер поднялся на 15 позиций в рейтинге приложений для iPhone и вошел в топ-3 по поисковым запросам в категориях «соцсети» и «мессенджеры».

В магазине для Android приложение Telegram за пять дней поднялось с 31-го на 20-е место.

Читайте также:

Дуров: Спецслужбы используют теракт в Петербурге как предлог для усиления контроля

В пятницу, 23 июня. Глава Роскомнадзора опубликовал открытое письмо к создателю мессенджера Павлу Дурову с требованием представить необходимую информацию о сервисе. В противном случае Telegram будет заблокирован на территории РФ.

После этого ФСБ России заявила об активном использовании террористами и "их кураторами за рубежом" для связи мессенджера Telegram, в том числе при теракте в метро Петербурга.

Официальная регистрация сервиса в России обяжет администрацию Telegram хранить переписку пользователей и давать властям ключи для расшифровки сообщений. Дуров уже не раз говорил, что на такое мессенджер никогда не согласится. Дуров на своей странице «ВКонтакте» назвал угрозы Роскомнадзора о блокировке сервиса на территории РФ парадоксальными.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?
    26.06.17
    Где купить все необходимое для скейтбординга?
    23.06.17
    Недвижимость на Пхукете
    23.06.17
    МФУ от бренда НР
    21.06.17
    Офисная мебель: что обеспечит правильный выбор?
    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm