Telegram возглавил топ российского App Store

Мессенджер Telegram во вторник, 27 июня, стал лидером среди бесплатных приложений в российской версии магазина Apple App Store. Накануне, 26 июня, это приложение было только на седьмом месте.

За пять дней, после сообщений о возможной блокировке, мессенджер поднялся на 15 позиций в рейтинге приложений для iPhone и вошел в топ-3 по поисковым запросам в категориях «соцсети» и «мессенджеры».

В магазине для Android приложение Telegram за пять дней поднялось с 31-го на 20-е место.

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Дуров: Спецслужбы используют теракт в Петербурге как предлог для усиления контроля

В пятницу, 23 июня. Глава Роскомнадзора опубликовал открытое письмо к создателю мессенджера Павлу Дурову с требованием представить необходимую информацию о сервисе. В противном случае Telegram будет заблокирован на территории РФ.

После этого ФСБ России заявила об активном использовании террористами и "их кураторами за рубежом" для связи мессенджера Telegram, в том числе при теракте в метро Петербурга.

Официальная регистрация сервиса в России обяжет администрацию Telegram хранить переписку пользователей и давать властям ключи для расшифровки сообщений. Дуров уже не раз говорил, что на такое мессенджер никогда не согласится. Дуров на своей странице «ВКонтакте» назвал угрозы Роскомнадзора о блокировке сервиса на территории РФ парадоксальными.