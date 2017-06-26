Дуров: Спецслужбы используют теракт в Петербурге как предлог для усиления контроля

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что спецслужбы России используют теракт в Петербурге как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

"Время появления информации о том, что почти три месяца назад Telegram якобы использовался при подготовке теракта, вызывает вопросы. Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением", - ответил Дуров на заявление ФСБ.

По его словам, средства коммуникации вроде Telegram или WhatsApp не могут стать небезопасными только для потенциальных террористов. "Шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар. Отказ от оконечного шифрования в отдельно взятой стране сделает десятки миллионов людей беззащитными от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников", - также добавил Дуров.

"Более того, ослабление шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности страны в целом, так как в этом случае иностранные спецслужбы неизбежно тоже получат доступ ко всей переписке граждан России. При этом риск терактов не исчезнет – как показали события в Париже, для проведения теракта достаточно одноразовых телефонов и обычных sms без всякого шифрования", - резюмировал создатель Telegram.

Перепалка между Дуровым, Роскомнадзором и ФСБ началась еще в пятницу, 23 июня. Глава Роскомнадзора опубликовал открытое письмо к создателю мессенджера Павлу Дурову с требованием представить необходимую информацию о сервисе. В противном случае Telegram будет заблокирован на территории РФ. После этого ФСБ России заявила об активном использовании террористами и "их кураторами за рубежом" для связи мессенджера Telegram, в том числе при теракте в метро Петербурга.