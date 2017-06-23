Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать мессенджер Telegram. На сайте ведомства опубликовано открытое письмо к администрации, создателю мессенджера Павлу Дурову и пользователям.

"Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны", - с таких слов начинается письмо.

Жаров призывает команду сервиса исполнить российское законодательство и зарегистрироваться в качестве распространителя информации. "В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения", - пишет он.

По его словам, ведомство каждый день отправляет запросы в Telegram по всем доступным адресам, но никакого ответа до сих пор не было. "Выбор за вами", - заканчивает свое письмо глава Роскомнадзора.

Официальная регистрация сервиса в России обяжет администрацию Telegram хранить переписку пользователей и давать властям ключи для расшифровки сообщений. Дуров уже не раз говорил, что на такое мессенджер никогда не согласится.

Интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев считает подобные письма Роскомнадзора неэффективными, пишет RNS.

"Александр Жаров получит в ответ едкий комментарий от Telegram, и в результате этой открытой дискуссии пользователи будут на стороне Павла Дурова. А главе Роскомнадзора придется блокировать Telegram, ссылаясь на нелояльность сервиса. В итоге ситуация станет еще печальнее: получится, что целая страна, которую в данном случае представляет Жаров, вступила на тропу войны с одним человеком, и при этом граждане страны будут на стороне "врага", - сказал Мариничев.

За отказ зарегистрироваться в установленном порядке в России уже заблокировали мессенджеры Zello и Blackberry. Ранее, 20 июня, Telegram уже анонсировал функцию обхода блокировок.