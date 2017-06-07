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Картина дня: КАД, парк Малиновка и «Подорожник-Тройка»

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© Фото: Pixabay

Темы дня

На каком участке КАД перекрыли две полосы, что решил ЗакС по поводу будущего парка Малиновка и за сколько дней раскупили первую партию новых проездных.

Самой популярной новостью дня, по версии «Монитора», стало известие о том, что на КАД в районе развязки с Таллинским шоссе перекрыты две полосы. Первыми об этом написали «Водитель Петербурга» (6:10), газета «Метро» (9:30) и «Санкт-Петербург.ру» (9:35).

Полосы перекрыты с 6 по 11 июня на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с Таллинским шоссе до транспортной развязки КАД на пересечении с продолжением улицы Пионерстроя.

Установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией. Установлены водоналивные барьеры. Смонтированы сигнальные фонари дежурного освещения. Генеральный подрядчик: ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

Второй темой дня стало решение большинства депутатов ЗакСа Петербурга принять генплан, который разрешат застройку парка Малиновка.

Перевести часть парка в зону деловой застройки предложили депутаты Андрей Анохин, Юрий Бочков и Александр Ходосок. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров пояснил, что на данной территории не планируется жилищное строительство.

Сегодняшнее решение парламента Петербурга возмутило жителей Красногвардейского района. Защитники парка утром вышли на пикеты около Мариинского дворца.

Третьей по популярности темой дня стали новости подземки Петербурга. Первую партию объединенных транспортных карт Петербурга и Москвы «Подорожник-Тройка» раскупили за пять дней.

Со 2 по 5 июня пассажиры в Петербурге пополнили новые билеты более чем на 77 тыс. рублей. За первые дни работы новой карты по ней совершено более 500 поездок в петербургском метрополитене и наземном транспорте. Сейчас специалисты комитета совместно с сотрудниками СПб ГКУ «Организатор перевозок» изучают, как работают новые карты в разных видах транспорта в обоих городах. По итогам тестирования карты вновь поступят в продажу.

Самыми оперативными 7 июня стали Piter TV, «Фонтанка» и «Санкт-Петербург.ру».

 

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