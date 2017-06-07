Первую партию карт «Подорожник-Тройка» раскупили за пять дней

Первую партию объединенных транспортных карт Петербурга и Москвы «Подорожник-Тройка» раскупили за пять дней. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Северной столицы.

Со 2 по 5 июня пассажиры в Петербурге пополнили новые билеты более чем на 77 тыс. рублей. За первые дни работы новой карты по ней совершено более 500 поездок в петербургском метрополитене и наземном транспорте.

Сейчас специалисты комитета совместно с сотрудниками СПб ГКУ «Организатор перевозок» изучают, как работают новые карты в разных видах транспорта в обоих городах. По итогам тестирования карты вновь поступят в продажу.

Объединенная транспортная карта «Подорожник-Тройка» поступила в продажу 2 июня. Ее можно было приобрести только в кассах станций метрополитена, расположенных в непосредственной близости от Московского и Ленинградского вокзалов: в Петербурге это станция «Площадь Восстания» (вестибюль-2), в Москве – станция «Комсомольская». В дальнейшем ее планируют продавать на всех станция подземки.