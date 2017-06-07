Депутаты ЗакСа одобрили застройку парка Малиновка

Депутаты петербургского Законодательного собрания 7 июня одобрили застройку парка Малиновка в Красногвардейском районе. За соответствующий пакет поправок в Генплан проголосовали 39 парламентариев. Об этом сообщает АБН.

Перевести часть парка в зону деловой застройки предложили депутаты "Единой России" Андрей Анохин, Юрий Бочков и Александр Ходосок. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров пояснил, что на данной территории не планируется жилищное строительство.

История с возможной застройкой парка тянется еще с 2015 году, когда между ЗакСом и Смольным возник конфликт. Депутаты приняли генплан, по которому участок парка Малиновка площадью 2,1 гектара все же будет отдан служителям культа под застройку 67-метровой церковью (соответствующую поправку в документ внес Виталий Милонов).

При этом правительство в лице комиссии по образованию и вице-губернатора Игоря Албина выступило против. Позже строительство храма было отменено. После иницитивы "Единой России" о застройке парка петербургские "справедливороссы" обратились к губернатору Георгию Полтавченко снова защитить Малиновку.

Сегодняшнее решение парламента Петербурга возмутило жителей Красногвардейского района, пишет "Росбалт". Защитники парка утром вышли на пикеты около Мариинского дворца, однако депутаты не услышали мнение горожан.

"Я расцениваю уничтожение парка, спроектированного и построенного для людей на месте болота, как желание настоять на своем. Парк необходим. Это место для прогулок. Это основной центр микрорайона, место проведения праздников, соревнований. У нас ведь нет ни одной площади, где можно собраться", - заявила Марианна Алферова.

По ее словам, решение ЗакСа - "провокация против исполнительной власти в лице губернатора, которая обещала парк не застраивать". "Они пытаются показать - мол, все равно крепостные люди придут и за нас проголосуют. Мы вас не боимся, сколько бы вас не было. Но мы парк не отдадим", - подчеркнула активистка.

Она добавила, что благоустройством территории активно занимались местные жители. Они высаживали там растения, перекапывали клумбы, проводили субботники и чистили пруд. Недавно власти установили в парке уличные фонари. Местные жители возмущены тем, что церковь выбрала именно этот участок для застройки, хотя храм можно было возвести на пустыре напротив, где нет парка.