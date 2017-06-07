  • 7 Июнь 2017
USD 08.06.2017 56.5878 -0.0869
USD ММВБ 21:17 56.64130  
EUR 08.06.2017 63.7179 -0.0638
EUR ММВБ 21:17 63.8430  
Нефть($) 07.06.2017 48.23 3.35
Нефть(p) 07.06.2017 2729.23 +185.67

Депутаты ЗакСа одобрили застройку парка Малиновка

Автор:


© Фото: vk.com/savemalinovka

Темы дня

Защитники парка вышли на пикеты, однако парламентарии не услышали мнение горожан.

Депутаты петербургского Законодательного собрания 7 июня одобрили застройку парка Малиновка в Красногвардейском районе. За соответствующий пакет поправок в Генплан проголосовали 39 парламентариев. Об этом сообщает АБН.

Перевести часть парка в зону деловой застройки предложили депутаты "Единой России" Андрей Анохин, Юрий Бочков и Александр Ходосок. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров пояснил, что на данной территории не планируется жилищное строительство.

История с возможной застройкой парка тянется еще с 2015 году, когда между ЗакСом и Смольным возник конфликт. Депутаты приняли генплан, по которому участок парка Малиновка площадью 2,1 гектара все же будет отдан служителям культа под застройку 67-метровой церковью (соответствующую поправку в документ внес Виталий Милонов).

При этом правительство в лице комиссии по образованию и вице-губернатора Игоря Албина выступило против. Позже строительство храма было отменено. После иницитивы "Единой России" о застройке парка петербургские "справедливороссы" обратились к губернатору Георгию Полтавченко снова защитить Малиновку.

Сегодняшнее решение парламента Петербурга возмутило жителей Красногвардейского района, пишет "Росбалт". Защитники парка утром вышли на пикеты около Мариинского дворца, однако депутаты не услышали мнение горожан.

"Я расцениваю уничтожение парка, спроектированного и построенного для людей на месте болота, как желание настоять на своем. Парк необходим. Это место для прогулок. Это основной центр микрорайона, место проведения праздников, соревнований. У нас ведь нет ни одной площади, где можно собраться", - заявила Марианна Алферова.

По ее словам, решение ЗакСа - "провокация против исполнительной власти в лице губернатора, которая обещала парк не застраивать". "Они пытаются показать - мол, все равно крепостные люди придут и за нас проголосуют. Мы вас не боимся, сколько бы вас не было. Но мы парк не отдадим", - подчеркнула активистка.

Она добавила, что благоустройством территории активно занимались местные жители. Они высаживали там растения, перекапывали клумбы, проводили субботники и чистили пруд. Недавно власти установили в парке уличные фонари. Местные жители возмущены тем, что церковь выбрала именно этот участок для застройки, хотя храм можно было возвести на пустыре напротив, где нет парка.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

    Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.06.17
    Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Онлайн-сервис DocDoc по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Выгодная покупка сантехники в интернет-магазине Перфекто
    31.05.17
    Матрасы Perrino Active
    30.05.17
    Что ждать от рынка б/у автомобилей в Санкт-Петербурге
    30.05.17
    Как правильно делать ставки
    25.05.17
    Использование георешетки в процессе благоустройства приусадебных участков
    25.05.17
    Как организовать водоотведение с кровли

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm