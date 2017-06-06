Депутаты попросят Полтавченко защитить парк Малиновка

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» петербургского ЗакСа обратились к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой не подписывать закон об изменениях в генплан, если поправка, которая разрешает строительство в парке Малиновка, будет одобрена их коллегами.

В своем письме депутаты сообщают, что «с 2013 года активисты провели множество митингов и одиночных пикетов, собрали более 30 тыс. подписей в защиту парка». Кроме того, отмечают депутаты, «только в 2015 году жители внесли 450 замечаний по результатам общественных слушаний Генплана за установление на указанном участке рекреационной зоны».

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Как рассказала «Санкт-Петербург.ру» координатор инициативной группы в защиту парка Марианна Алферова, Полтавченко придется вспомнить свои обещания. «Это сигнал губернатору, напоминание ему о том, что он обещал не застраивать парк. В любом случае, будет ли он принят в таком виде депутатами или нет, но решающее слово за ним. Он давал слово – посмотрим, сдержит ли он его. Надеемся, что исполнительная власть будет более разумной, чем законодательная», - поделилась активистка.

Прежде депутаты «Единой России» Андрей Анохин, Юрий Бочков и Александр Ходосок внесли на рассмотрение городского парламента поправку в генплан, по которой предлагается сохранить за участком парка Малиновка статус зоны общественно-деловой застройки.

Ранее в 2015 году между Законодательным собранием Петербурга и Смольным возник конфликт - депутаты приняли генплан, по которому участок парка Малиновка площадью 2,1 гектара все же будет отдан служителям культа под застройку церковью (соответствующую поправку в документ внес Виталий Милонов), однако правительство в лице комиссии по образованию и вице-губернатора Игоря Албина выступила против. Позже строительство храма было отменено.