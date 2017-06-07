Защитники парка Малиновка вновь пикетируют ЗакС

Защитники парка Малиновка утром 7 июня вновь пикетируют Законодательное собрание. Неравнодушные петербуржцы привезли плакат с надписью "Малиновка - людям, а не жадным застройщикам" и передали депутатам детские рисунки в защиту парка.

Это уже второй пикет около ЗакСа за последние две недели - первый прошел 31 мая, тогда полиция и охрана Мариинского дворца прогнали активистов от стен петербургского парламента.

Новые пикеты проходят после новости, которая появилась в конце мая. Стало известно, что депутаты "Единой России" хотят перевести часть парка в зону деловой застройки.

История с возможной застройкой парка тянется еще с 2015 году, когда между ЗакСом и Смольным возник конфликт. Депутаты приняли генплан, по которому участок парка Малиновка площадью 2,1 гектара все же будет отдан служителям культа под застройку церковью (соответствующую поправку в документ внес Виталий Милонов).

При этом правительство в лице комиссии по образованию и вице-губернатора Игоря Албина выступила против. Позже строительство храма было отменено. Днем ранее, 6 июня, петербургские "справедливороссы" обратились к губернатору Георгию Полтавченко снова защитить Малиновку от застройки.