  • 7 Июнь 2017
USD 08.06.2017 56.5878 -0.0869
USD ММВБ 13:17 56.67870  
EUR 08.06.2017 63.7179 -0.0638
EUR ММВБ 13:17 63.8840  
Нефть($) 07.06.2017 49.89 0.02
Нефть(p) 07.06.2017 2823.17 -3.20

Защитники парка Малиновка вновь пикетируют ЗакС

Автор:


© Фото: vk.com/spbgrajdanin

Темы дня

Они привезли плакат с надписью "Малиновка - людям, а не жадным застройщикам".

Защитники парка Малиновка утром 7 июня вновь пикетируют Законодательное собрание. Неравнодушные петербуржцы привезли плакат с надписью "Малиновка - людям, а не жадным застройщикам" и передали депутатам детские рисунки в защиту парка.

Это уже второй пикет около ЗакСа за последние две недели - первый прошел 31 мая, тогда полиция и охрана Мариинского дворца прогнали активистов от стен петербургского парламента.

Новые пикеты проходят после новости, которая появилась в конце мая. Стало известно, что депутаты "Единой России" хотят перевести часть парка в зону деловой застройки.

История с возможной застройкой парка тянется еще с 2015 году, когда между ЗакСом и Смольным возник конфликт. Депутаты приняли генплан, по которому участок парка Малиновка площадью 2,1 гектара все же будет отдан служителям культа под застройку церковью (соответствующую поправку в документ внес Виталий Милонов).

При этом правительство в лице комиссии по образованию и вице-губернатора Игоря Албина выступила против. Позже строительство храма было отменено. Днем ранее, 6 июня, петербургские "справедливороссы" обратились к губернатору Георгию Полтавченко снова защитить Малиновку от застройки.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

    Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.06.17
    Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Онлайн-сервис DocDoc по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Выгодная покупка сантехники в интернет-магазине Перфекто
    31.05.17
    Матрасы Perrino Active
    30.05.17
    Что ждать от рынка б/у автомобилей в Санкт-Петербурге
    30.05.17
    Как правильно делать ставки
    25.05.17
    Использование георешетки в процессе благоустройства приусадебных участков
    25.05.17
    Как организовать водоотведение с кровли

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm