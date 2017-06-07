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На КАД в районе развязки с Таллинским шоссе перекрыты две полосы

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© Фото: Instagram / @jo_pisstone

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Причиной закрытия дороги станет ремонт асфальта на 79 километре внутреннего кольца.

На КАД в районе развязки с Таллинским шоссе перекрыты две полосы движения. Причиной закрытия дороги станет ремонт асфальта на 79 километре внутреннего кольца. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Полосы перекрыты с 6 по 11 июня на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с Таллинским шоссе до транспортной развязки КАД на пересечении с продолжением улицы Пионерстроя.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности будут закрыты 2 и 3 полосы движения, по 1 полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.      

Установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией. Установлены водоналивные барьеры. Смонтированы сигнальные фонари дежурного освещения. Генеральный подрядчик: ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

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