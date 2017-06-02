  • 2 Июнь 2017
USD 03.06.2017 56.6876 +0.1503
USD ММВБ 14:17 56.77620  
EUR 03.06.2017 63.6092 +0.0782
EUR ММВБ 14:17 63.7060  
Нефть($) 02.06.2017 49.40 1.75
Нефть(p) 02.06.2017 2800.37 +106.37

«ВИМ-Авиа» отменила рейс из Пулково в Шанхай

Автор:


© Фото: blog.flyorder.ru

Темы дня

Все чартерные рейсы авиакомпании приостановлены до 15 июня.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменяет свои чартерные рейсы до 15 июня из-за недавних веерных задержек, сообщается в группе «ВКонтакте» авиаперевозчика.

Так, 3 июня из Петербурга не вылетит рейс в Шанхай. О других отменах рейсов из Пулково пока неизвестно.

В компании заверили, что такие меры необходимы для стабилизации расписания вылетов. Веерные задержки, которые в Петербурге начались 30 мая, были связаны с поздним прибытием трех самолетов с планового обслуживания.

«Ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться, однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной, поэтому было принято решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы. При этом все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены», – уточняют в «ВИМ-Авиа».

Ранее «ВИМ-Авиа» отменила утренний рейс из Петербурга в Анталью. Переправка пассажиров в пункт назначения будет осуществляться тремя группами: 116 человек вылетят в 14:00 31 мая, еще 116 человек - в 22.00. При этом 54 пассажира смогут отправиться на курорты лишь в четверг, 1 июня, в 7 или 8 часов утра. Перевозку, скорее всего, будут осуществлять «Саратовские авиалинии»

До этого, 30 мая, «ВИМ-Авиа» отменила рейс из Петербурга в Симферополь. Кроме того, на полчаса было отложено начало рейса № 115 в Сочи и отменен рейс в Петербург на 17:00. Также на сутки задержаны рейсы в Магадан № 197 и № 181 в Благовещенск. Ранее, 23 мая, рейс «ВИМ-Авив» из Петербурга в Анталью задерживали на 12 часов.

В авиакомпании еще 31 мая сообщали, что расписание рейсов начинает стабилизироваться, однако в четверг задержки продолжаются не только в Петербурге. Например, Управление Роспотребнадзора Татарстана открыло «горячую линию» из-за проблем с «ВИМ-Авиа».

Кроме того, сегодня отмена рейсов продолжается на Дальнем Востоке. Соблюдение прав пассажиров контролируют сотрудники транспортной прокуратуры и чиновники Минтранса Магаданской области. В министерстве тоже открыли «горячую линию» для пассажиров.

Ситуацию взял на контроль губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Он пожаловался в Федеральное агентство воздушного транспорта на авиакомпанию «ВИМ-Авиа» за регулярные отмены и задержки рейсов.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Прогулка с попугаем и квест с Мюнхгаузеном: как провести День защиты детей в Петербурге 2017

    «Супергеройская вечеринка», открытие семейного парка, водные эксперименты, «День молока», выставка о мультфильмах и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

    Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: вдохновляясь штормом

    Экстремальный заезд по бездорожью в условиях шквалистого ветра и ледяного ливня показал: британский внедорожник Land Rover крепко «дружит» с законами природы и потому оценивает бурю как штатную ситуацию. Об особенностях штормового офф-роуд тест-драйва – в фоторепортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.05.17
    Матрасы Perrino Active
    30.05.17
    Что ждать от рынка б/у автомобилей в Санкт-Петербурге
    30.05.17
    Как правильно делать ставки
    25.05.17
    Использование георешетки в процессе благоустройства приусадебных участков
    25.05.17
    Как организовать водоотведение с кровли
    18.05.17
    Мультимедийные проекторы: виды, характеристики и функции
    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm