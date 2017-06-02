«ВИМ-Авиа» отменила рейс из Пулково в Шанхай

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменяет свои чартерные рейсы до 15 июня из-за недавних веерных задержек, сообщается в группе «ВКонтакте» авиаперевозчика.

Так, 3 июня из Петербурга не вылетит рейс в Шанхай. О других отменах рейсов из Пулково пока неизвестно.

В компании заверили, что такие меры необходимы для стабилизации расписания вылетов. Веерные задержки, которые в Петербурге начались 30 мая, были связаны с поздним прибытием трех самолетов с планового обслуживания.

«Ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться, однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной, поэтому было принято решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы. При этом все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены», – уточняют в «ВИМ-Авиа».