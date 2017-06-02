«ВИМ-Авиа» отменила рейс из Пулково в Шанхай

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменяет свои чартерные рейсы до 15 июня из-за недавних веерных задержек, сообщается в группе «ВКонтакте» авиаперевозчика.
Так, 3 июня из Петербурга не вылетит рейс в Шанхай. О других отменах рейсов из Пулково пока неизвестно.
В компании заверили, что такие меры необходимы для стабилизации расписания вылетов. Веерные задержки, которые в Петербурге начались 30 мая, были связаны с поздним прибытием трех самолетов с планового обслуживания.
«Ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться, однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной, поэтому было принято решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы. При этом все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены», – уточняют в «ВИМ-Авиа».
Ранее «ВИМ-Авиа» отменила утренний рейс из Петербурга в Анталью. Переправка пассажиров в пункт назначения будет осуществляться тремя группами: 116 человек вылетят в 14:00 31 мая, еще 116 человек - в 22.00. При этом 54 пассажира смогут отправиться на курорты лишь в четверг, 1 июня, в 7 или 8 часов утра. Перевозку, скорее всего, будут осуществлять «Саратовские авиалинии»
До этого, 30 мая, «ВИМ-Авиа» отменила рейс из Петербурга в Симферополь. Кроме того, на полчаса было отложено начало рейса № 115 в Сочи и отменен рейс в Петербург на 17:00. Также на сутки задержаны рейсы в Магадан № 197 и № 181 в Благовещенск. Ранее, 23 мая, рейс «ВИМ-Авив» из Петербурга в Анталью задерживали на 12 часов.
В авиакомпании еще 31 мая сообщали, что расписание рейсов начинает стабилизироваться, однако в четверг задержки продолжаются не только в Петербурге. Например, Управление Роспотребнадзора Татарстана открыло «горячую линию» из-за проблем с «ВИМ-Авиа».
Кроме того, сегодня отмена рейсов продолжается на Дальнем Востоке. Соблюдение прав пассажиров контролируют сотрудники транспортной прокуратуры и чиновники Минтранса Магаданской области. В министерстве тоже открыли «горячую линию» для пассажиров.
Ситуацию взял на контроль губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Он пожаловался в Федеральное агентство воздушного транспорта на авиакомпанию «ВИМ-Авиа» за регулярные отмены и задержки рейсов.