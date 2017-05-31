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В Пулково начались задержки всех рейсов «ВИМ-Авиа»

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© Фото: oksa_sun / LiveJournal

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Пассажиры не могут вылетать в Болгарию, Турцию и Москву.

Компания «Вим-Авиа» в среду, 31 мая, инициировала веерные задержки рейсов, которые отправляются из петербургского аэропорта Пулково. В итоге пассажиры не смогут вовремя добраться до Болгарии, Турции и Москвы.

Так, назначенный на 15:10 вылет в турецкий Даламан (рейс 9317) отправится почти на тринадцать часов позже.Также задержан рейс авиакомпании в Домодедово, который должен был отправиться из Пулково 31 мая в 11:30.

Кроме того,  стало известно, что Северо-Западной транспортной прокуратурой была организована проверка задержки рейса «ВИМ-Авиа» из Петербурга в Варну. Материалы проверки направлены по поднадзорности в Приволжскую транспортную прокуратуру по месту регистрации авиакомпании.

Прокуратура также выявила непредоставление руководством авиакомпании своевременной информации о точном времени отправлении рейса, который переносился каждый час на более поздний срок. Генеральному директору «ВИМ-Авиа» внесено представление

Ранее «ВИМ-Авиа» отменила утренний рейс из Петербурга в Анталью. Переправка пассажиров в пункт назначения будет осуществляться тремя группами: 116 человек вылетят в 14:00 31 мая, еще 116 человек - в 22.00. При этом 54 пассажира смогут отправиться на курорты лишь в четверг, 1 июня, в 7 или 8 часов утра. Перевозку, скорее всего, будут осуществлять «Саратовские авиалинии»

Накануне, 30 мая, «ВИМ-Авиа» отменила рейс из Петербурга в Симферополь. Кроме того, на полчаса было отложено начало рейса № 115 в Сочи и отменен рейс в Петербург на 17:00. Также на сутки задержаны рейсы в Магадан № 197 и № 181 в Благовещенск. Ранее, 23 мая, рейс «ВИМ-Авив» из Петербурга в Анталью задерживали на 12 часов.

По информации экспертов, у перевозчика сломались два воздушных судна и руководство авиакомпании срочно ищет замену.

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