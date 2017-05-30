На «Зенит-арене» завершили укладку нового поля

На «Зенит-арене» завершилась укладка нового газона. Работы по демонтажу прежнего покрытия начались 22 апреля, а спустя несколько дней, 26 мая, начали укладывать новый рулонный газон.

Этот газон был выращен в Гатчине, на что ушло четыре года. Замена поля обошлась в 21 млн рублей, хотя раньше планировалось обойтись девятью. миллионами. Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявлял, что финансировать все работы, связанные с газоном, будут «те, кто отвечал за его создание». По его словам, «два института отвечали за газон с августа прошлого года — это футбольный клуб «Зенит» и компания «Бамард».

По информации «Фонтанки», во вторник, 30 мая, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин пропустил заседание правительства в Смольном из-за необходимости присутствовать на «Зенит-арене». В правительстве города тем временем обсуждают проблемы подведомственных ему комитетов.

На новом стадионе Крестовского острова в настоящий момент проходит совещание с участием заместителя министра спорта Павла Новикова.

Старый газон начали срезать 22 мая. В тот же день глава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что стадион на Крестовском острове - самый проблемный из всех. Он также добавил, что успеть заменить газон необходимо до 2 июня – в этот день «Зенит-арена» должна быть передана оргкомитету Кубка конфедераций.

Накануне, 23 мая, нападающий ФК «Зенит» Артем Дзюба раскритиковал качество покрытия стадиона «Зенит-арена». По словам футболиста, играть там небезопасно.

Гендир клуба «Зенит» Максим Митрофанов раскритиковал газон на «Зенит-арене». Он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

Северная столица будет принимать матчи Кубка конфедераций с 17 июня по 2 июля. Петербургская «Зенит-арена» примет четыре матча чемпионата: 17 июня: Россия – Новая Зеландия, 22 июня: Камерун - Австралия, 24 июня: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля - финал.