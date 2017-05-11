Союз журналистов Чечни пожаловался в ООН на «травлю чеченского народа»

Союз журналистов Чечни направил письмо верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну с требованием «прекратить кампанию травли Чеченской республики и чеченского народа», сообщает РИА Новости.

Обращение посвящено публикации «Новой газеты» о незаконном заключении и убийствах геев в Чечне, которая вызвала реакцию международных правозащитных организаций. Журналисты Чечни считают, что подобные обвинения их коллег не соответствуют действительности.

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Аналогичное обращение чеченских сотрудников СМИ отправлено в Международную федерацию журналистов в Бельгии.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон ищет возможности обеспечить поддержку ЛГБТ-сообществу в Чечне.

В начале апреля «Новая газета» опубликовала расследование «Убийство чести» о преследованиях и убийствах гомосексуальных мужчин в Чечне. Анонимные источники в МВД и УФСБ по республике, в прокуратуре и администрации Чечни сообщили о более чем сотне мужчин, задержанных из-за гомосексуальных связей или по подозрению в них.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с Путиным 19 апреля опроверг сообщения в СМИ о задержаниях и убийствах. Он также назвал публикации в СМИ провокационными. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 2 мая канцлер Германии Ангела Меркель попросила Путина заступиться за геев в Чечне.

В начале мая Путин пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой обсудить с генпрокурором и главой МВД положение гомосексуалистов в Чечне. Правозащитница рассказала президенту, что сейчас занимается проблемой лиц нетрадиционной ориентации, которые обратились к ней в связи с нарушением их прав.