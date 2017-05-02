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Меркель попросила Путина заступиться за геев в Чечне

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© Фото: kremlin.ru
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    Переговоры между канцлером Германии и российским президентом проходят в Сочи.

    Канцлер Германии Ангела Меркель попросила президента РФ Владимира Путина заступиться за геев в Чечне. Об этом сообщает "Интерфакс".

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    "Я поговорила о том, что был очень отрицательный доклад о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств", - сказала Меркель после переговоров в Сочи.

    По ее словам, то же касается и организации "Свидетели Иеговы". В конце апреля Верховный суд РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.

    В начале апреля "Новая газета" опубликовала расследование "Убийство чести" о преследованиях и убийствах гомосексуальных мужчин в Чечне. Анонимные источники в МВД и УФСБ по республике, в прокуратуре и администрации Чечни сообщили о более чем сотне мужчин, задержанных из-за гомосексуальных связей или по подозрению в них.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля опроверг сообщения в СМИ о задержаниях и убийствах. Он также назвал публикации в СМИ провокационными. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что информация о преследовании гомосексуалистов в Чечне не подтверждается. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в том числе усомнилась в достоверности сообщений о преследовании гомосексуалов в Чечне.

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