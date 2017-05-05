Путин обещал обсудить с генпрокурором и главой МВД преследование геев в Чечне

Президент России Владимир Путин пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой обсудить с генпрокурором и главой МВД положение гомосексуалистов в Чечне. Об этом сообщает "Интерфакс".

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"Конечно, я переговорю с генпрокурором, министром внутренних дел с тем, чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас по известной информации или по слухам, можно сказать, о том, что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации", - сказал Путин на встрече с Москальковой.

Правозащитница рассказала президенту, что сейчас занимается проблемой лиц нетрадиционной ориентации, которые обратились к ней в связи с нарушением их прав.

"Я направила ряд ходатайств в прокуратуру, следственные органы. И просила бы вас дать поручение, возможно, о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы здесь, в центральной части, а не на территории Чечни, принимать обращения от граждан, если таковые будут", - сказала Москалькова.

По ее словам, проверка затруднена тем, что люди не готовы называть свои имена. "Вместе с тем наш закон о защите свидетелей, потерпевших позволяет использовать мощные рычаги государственной защиты и сохранить конфиденциальность тех, кто обращается, дать им возможность зашифровать их имя, дать другие документы. Если они готовы заявить о себе, мы тогда готовы будем их защитить и восстановить в правах", - сказала Москалькова.

В начале апреля "Новая газета" опубликовала расследование "Убийство чести" о преследованиях и убийствах гомосексуальных мужчин в Чечне. Анонимные источники в МВД и УФСБ по республике, в прокуратуре и администрации Чечни сообщили о более чем сотне мужчин, задержанных из-за гомосексуальных связей или по подозрению в них.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с Путиным 19 апреля опроверг сообщения в СМИ о задержаниях и убийствах. Он также назвал публикации в СМИ провокационными. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что информация о преследовании гомосексуалистов в Чечне не подтверждается.

Татьяна Москалькова в том числе усомнилась в достоверности сообщений о преследовании гомосексуалов в Чечне. На встрече с Путиным в Сочи 2 мая канцлер Германии Ангела Меркель попросила Путина заступиться за геев в Чечне.