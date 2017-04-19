Расследование «Новой газеты» о геях в Чечне: взгляд из Петербурга

Угрозы возмездия

Все началось, как бы это цинично ни звучало, 1 апреля. Именно в этот день «Новая газета» опубликовала расследование «Убийство чести» о преследованиях и убийствах гомосексуальных мужчин в Чеченской Республике. Анонимные источники в МВД и УФСБ по республике, в прокуратуре и администрации Чечни сообщили «Новой» о более чем сотне мужчин, задержанных из-за гомосексуальных связей или по подозрению в них.

По данным издания, как минимум трое мужчин были убиты. «У жителей Чечни, ставших жертвами преследования — пусть даже по одному лишь подозрению в нетрадиционной сексуальной ориентации — крайне мало шансов остаться в живых», - сообщала автор публикации Елена Милашина. По данным издания, родственники жертв таких расправ не обращаются в полицию, так как боятся огласки и предпочитают просто забыть о погибшем человеке.

«Новая газета» также сообщала, что среди задержанных — представители чеченского муфтията, включая известных, влиятельных и близких к главе республике религиозных деятелей, а также двое известных чеченских телеведущих.

Реакция чеченских властей не заставила себя долго ждать. Уже 3 апреля в центральной мечети Грозного состоялось экстренное собрание представителей 24 чеченских вирдов, исламских богословов и лидеров общественного мнения Чечни.

Фото: кадр из передачи телеканала "Грозный ТВ"

По официальным данным, в собрании приняли участие 15 тыс. человек. На нем советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Шахидов публично обвинил коллектив «Новой газеты» в клевете и четко обозначил «врагов нашей веры и нашей родины».

«Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности», - говорится в резолюции, которая была принята на этом собрании.

«Не геи, а террористы»

Публикацию «Новой газеты» прокомментировала и Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова. По ее мнению, правоохранительные органы и «вся судебная система» «с пониманием отнесутся» к убийству гея его родственниками, «не будут рыпаться и защищать этого человека».

«Ко мне не поступало ни одного заявления, но я бы не стала даже его рассматривать», — сказала она, комментируя информацию «Новой газеты» об убийствах геев. Позже она сообщала, что речь в публикации велась вовсе не о гомосексуалах, а о тех, кого арестовали по подозрению в пособничестве терроризму.

Хеда Саратова. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Осудил «Новую газету» даже Союз журналистов Чечни. Там назвали оскорбительной и «заведомо неприличной» саму тему преследования геев в республике.

После всего этого, 14 апреля, «Новая Газета» опубликовала заявление об угрозах в адрес редакции, в котором призвала российские власти пресечь действия, направленные на возбуждение ненависти к журналистам.

Позже радиостанция «Эхо Москвы» сообщила, что редакция столкнулась с угрозами после того, как главный редактор Алексей Венедиктов поддержал журналистов «Новой газеты». В своем блоге Венедиктов написал, что угрозы в адрес «Новой» похожи на те, с которыми выступают террористы запрещенного в РФ «Исламского государства».

Угрозы и провокации в адрес журналистов «Новой газеты» продолжаются по настоящий момент. Так, 19 апреля, редакция издания получила письмо с подозрительным «белым порошком» внутри.

На конверте, адресованном генеральному директору издания, нет обратного адреса, указано лишь, что письмо из Грозного. Экспресс-анализ порошка не выявил опасных веществ.

Тем временем ,министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что готов встретиться с журналистами "Новой газеты" после того, как они принесут извинения чеченскому народу.

Петербургские журналисты ждут извинений Кадырова

Представители нескольких петербургских изданий отреагировали на заявления руководителей Чечни небольшой акцией протеста. Сотрудники петербургской «Новой газеты», а также сотрудники журнала «Город 812», радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге, ЗакС.Ру, «Кто строит в Петербурге?» пришли с плакатами к представительству главы Чеченской Республики в Северо-Западном федеральном округе.

Среди собравшихся был и депутат Заксобрания Борис Вишневский, который уже почти 20 лет является постоянным обозревателем «Новой газеты». В руках он держал транспарант "Кадыров, Межиев, Умаров, Шахидов – извинитесь!".

«Чем больше огласка всего происходящего, тем больше гарантия безопасности моих коллег из «Новой газеты» и «Эха Москвы», - рассказал Вишневский «Санкт-Петербург.ру». - К сожалению, мы с вами видим, что правоохранительная система не очень сильно способна сохранить безопасность людей, которые пребывают в немилости у властей Чечни. Есть много печальных примеров. Значит, нужна общественная реакция, которая будет такой, чтобы те, кто сейчас угрожают журналистам, поняли, что лучше им не пытаться свои угрозы приводить в исполнение».

Фото: организаторы акции

По словам депутата, журналисты «Новой газеты» не должны приносить никаких извинений. «Не вижу необходимости в этом. За что газета должна извиняться? За то, что написала правду? Коллеги «Новой газеты» вызывают у меня полное доверие, в отличие от чеченских властей», - добавил депутат.

Шеф-редактор петербургского сайта «Новой газеты» Серафим Романов также считает требования извинений от журналистов нелепыми.

«Никто ни перед кем не собирается извиняться. Процедура такая, что если про вас написали неправду, то вы не должны призывать к Джихаду, а как-то опротестовать по суду то, что написано», - заявил «Санкт-Петербург.ру» Романов.

Он также добавил, что «Новая газета» занимается «чеченской темой» с момента своего основания. «Если можно кому-то верить в чеченских вопросах, то только ей», - считает Романов.

Николай Алексеев против

Вернемся к самой публикации «Новой газеты». В ней указывалось, что к преследованию геев привела попытка организации GayRussia, которую возглавляет правозащитник Николай Алексеев, провести массовые акции в Чеченской республике.

«На всем Кавказе это известие вызвало массовые протесты, где выступающие демонстрировали высокий уровень агрессии. В соцсетях появились выполненные с разной степенью креативности ролики и призывы к убийству людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией», - пишет издание.

На вопрос «Новой газеты», известно ли ему о том, что его заявления о намерении провести гей-парады на Кавказе спровоцировали преследования местных представителей ЛГБТ, а в Чечне привели к массовым задержаниям и убийствам, Алексеев ответил, что корреспондент «Новой газеты» «спекулирует непроверенной информацией, оперирует голословными фактами, и лично ему о таких преследованиях и последствиях его действий ничего не известно».

Сам Алексеев выдержал продолжительное молчание и во вторник, 18 апреля, подал в Басманный суд Москвы иск о защите репутации против «Новой Газеты» из-за их статьи. Он заявил, что будет добиваться компенсации за причиненный моральный вред (1 млн рублей) и затем передаст их на благотворительность.

Шеф-редактор «Новой газеты» Алексей Полухин высказался об этом на своей странице в Facebook. «На Новую газету подали в суд за публикации об убийствах геев в Чечне. Нет, не чеченцы. Да, геи. Те самые соратники Николая Алексеева, которые ради собственного пиара и мелочевки от ЕСПЧ подавали заявления о проведении парадов, после чего и начались репрессии. От нас они хотят, конечно же, миллион рублей, а также опровержения. К ним информации о преследованиях геев в Чечне не поступало», - заявил Полухин.

«Отношение к Алексееву у известных мне ЛГБТ-активистов в основном негативное, - рассказал «Санкт-Петербург.ру» координатор «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Алексей Сергеев. Это человек, который распространяет антисемитские заявления, постоянно преследует цели пропиариться за счет публикаций о нем. Да, я с уважением отношусь к тому, что он сделал в ЕСПЧ по свободе собраний, но многие другие его негативные действия перевешивают эти заслуги. Многие мои коллеги возмущены его иском к изданию».

Эвакуация

За несколько дней до публикации в «Новой газете», 29 марта, российская ЛГБТ-сеть создала горячую линию для тех жителей Северного Кавказа, которые находятся в опасности из-за своей ориентации. По словам ЛГБТ-активиста Алексея Сергеева, тревожные сигналы из этого региона поступали и раньше.

«Сейчас уже несколько десятков человек эвакуированы из этого региона. Больше всего людей перевезли в Москву. Столичная ЛГБТ-сеть старается не сильно это афишировать – в Москве достаточно большая чеченская диаспора и приходится делать все скрытно», - рассказал он «Санкт-Петербург.ру»

По его словам, в дальнейшем гомосексуалов с Кавказа эвакуируют за рубеж, «так как в России нет должного уровня безопасности». «Мы все помним, что было с Немцовым и некоторыми другими людьми», - добавил Сергеев.

К акции петербургских журналистов он отнесся доброжелательно – по его словам, нечто подобное планировали сделать и ЛГБТ-активисты.

«У нас была раньше идея выйти с пикетом у представительства Чечни, даже прочитать там конституцию, но его не так просто найти – в интернете указано три разных адреса. К тому же основное представительство находится в Москве», - рассказал активист.

На предстоящем Первомайском шествии колонна ЛГБТ будет окрашена не в радужные краски, а в траурные цвета – петербургские активисты хотят обратить тем самым внимание общественности к убийствам в Чечне.

При этом остается неизвестным, удастся ли ЛГБТ-активистам принять участие в шествии, как это было, к примеру, в 2015 году или же повторится опыт прошлого года, когда Смольный запретил им это делать.

Радужная колонна на Невском проспекте 1 мая 2015 года Фото: Грани.Ру

«Предсказать совершенно невозможно. Ходят разговоры, что в прошлом году нам не дали пройтись на Первомай из-за того, что он совпал с Пасхой. Некоторые говорят, что есть установка вообще никогда не пускать нас на Невский. Как будет в этот раз, никто не знает. В данный момент мы ведем переговоры с разными колонами, чтобы пройтись с ними», - добавил собеседник «Санкт-Петербург.ру».