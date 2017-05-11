Тереза Мэй пообещала помочь геям в Чечне

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон ищет возможности обеспечить поддержку ЛГБТ-сообществу в Чечне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Independent.

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Дипломаты посольства Великобритании в Москве выразили обеспокоенность из-за сообщений о преследовании геев на территории Чечни, подчеркнула она. «Совместно с российскими коллегами наши дипломаты изучают возможности совместных мер по разрешению этой ситуации», - отметила Мэй.

В конце апреля глава МИД Великобритании Алан Дункан заявил, что власти Чечни намерены ликвидировать ЛГБТ-сообщество к началу месяца Рамадан, 26 мая. Он уточнил, что об этом ему рассказали правозащитники. В организации кампании по борьбе с геями на территории республики Дункан обвинили лично главу республики Рамзана Кадырова.

В начале апреля «Новая газета» опубликовала расследование «Убийство чести» о преследованиях и убийствах гомосексуальных мужчин в Чечне. Анонимные источники в МВД и УФСБ по республике, в прокуратуре и администрации Чечни сообщили о более чем сотне мужчин, задержанных из-за гомосексуальных связей или по подозрению в них.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с Путиным 19 апреля опроверг сообщения в СМИ о задержаниях и убийствах. Он также назвал публикации в СМИ провокационными. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 2 мая канцлер Германии Ангела Меркель попросила Путина заступиться за геев в Чечне.

В начале мая Путин пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой обсудить с генпрокурором и главой МВД положение гомосексуалистов в Чечне. Правозащитница рассказала президенту, что сейчас занимается проблемой лиц нетрадиционной ориентации, которые обратились к ней в связи с нарушением их прав.