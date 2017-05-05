Картина дня: российские пенсионеры, мосты и пушка времен Петра I

Самой популярной темой дня, по версии «Монитора», стало известие о том, что в Кронштадте со дна Финского залива подняли пушку времен Петра I. Первыми из петербургских СМИ об этом написали «Петербургский дневник», газета «Метро» и Piter TV.

Орудие достали накануне, 4 мая, с затонувшего корабля на Лондонской отмели. Чтобы поднять объекты с погибших кораблей, потребовалось три дня и восемь водолазов. Две пары постоянно меняли друг друга на глубине. В экспедиции участвовали врач, технический персонал и археолог, который следил за правильным обращением с находками.

Сотрудники ЦПИ РГО полагают, что судно на дне залива – линейный корабль «Портсмут» флота Петра I. 54-пушечный линкор был построен в 1714 году и участвовал в походах к шведским берегам. Корабль затонул в 1719 году близ острова Котлин, однако шторм снес обломки на глубину.

Второй по популярности темой дня стала новость о том, что в ночь с 9 на 10 мая разводить мосты Петербурга не будут. Несмотря на это, до шести утра 6 мая движение транспорта по Тучкову мосту полностью прекращено в связи с реконструкцией.

В Петербурге 10 апреля официально стартовал сезон навигации. Актуальная информация о разводке мостов доступна на официальном сайте СПб ГБУ «Мостотрест».

Еще одной популярной темой дня стало предложение экс-главы Минфина РФ, руководителя Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина сократить число пенсионеров в России. В стратегии, которую подготовил ЦСР, говорится, что повышение пенсионного возраста позволит создать устойчивую пенсионную систему.

В ЦСР считают, что возраст выхода на пенсию надо повысить для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65. Повышение необходимо проводить шагом по полгода начиная с 2019 года. В результате введения такой меры число пенсионеров сократится на 9%, до 38,52 млн человек. Кудрин говорил о таком проекте еще в январе 2017 года.

Самыми оперативными из петербургских СМИ 5 мая стали газета «Метро», «Невские новости» и «Деловой Петербург».