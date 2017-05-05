В Петербурге со дна Финского залива подняли пушку времен Петра I

В Кронштадте со дна Финского залива подняли корабельную пушку XVIII века, сообщает пресс-служба Центра подводных исследований Русского географического общества.

Орудие достали накануне, 4 мая, с затонувшего корабля на Лондонской отмели.

Чтобы поднять объекты с погибших кораблей, потребовалось три дня и восемь водолазов. Две пары постоянно меняли друг друга на глубине. В экспедиции участвовали врач, технический персонал и археолог, который следил за правильным обращением с находками.

Сотрудники ЦПИ РГО полагают, что судно на дне залива – линейный корабль «Портсмут» флота Петра I. 54-пушечный линкор был построен в 1714 году и участвовал в походах к шведским берегам Корабль затонул в 1719 году близ острова Котлин, однако шторм снес обломки на глубину.