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В Петербурге суд назначил первый штраф участнику митинга 26 марта

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© Фото: forpostation.com

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Петербуржец должен будет выплатить 10 тыс. рублей.

В Петербурге суд вынес первое решение о массовых протестах против коррупции 26 марта. Участник митинга Александров был оштрафован на 10 тыс. рублей.

Во вторник, 28 апреля, судья Смольнинского суда Екатерина Мезенцева признала Александрова виновным в нарушении установленного порядка проведения митинга (статья 20.2, часть 5, КоАП) и определила минимальный размер наказания– 10 тыс. рублей штрафа, сообщает «Фонтанка».

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Ранее, 30 марта, петербургская полиция передала в Смольнинский суд дела 89 участников акции протеста, которая состоялась 26 марта. Материалы поступили на 89 молодых людей и девушек, которые были привлечены по статье 20.2, часть 5, КоАП «Нарушение установленного порядка проведения митинга». Все они были задержаны в воскресенье, 26 числа, на площади Восстания и доставлены в отделы полиции

Массовые антикоррупционные акции протеста прошли в 88 городах России в минувшее воскресенье. Они были организованы Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) после публикации его документального фильма о возможных богатствах премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. 

В Петербурге на Марсово поле, а затем на Дворцовую площадь и Невский проспект вышли более 10 тыс. человек. Позже более 130 из них были задержаны.

Лауреаты премии "Ника" призвали Кремль прислушаться к митингующим. При этом спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил, что митинги могут закончиться Майданом и кровопролитием.

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