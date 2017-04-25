В администрации Путина обещали учесть мнение петербуржцев о судьбе Исаакия

В администрации президента России намерены искать компромиссное решение, чтобы сделать сложившуюся дискуссию о статусе Исаакиевсокго собора менее напряженной. Об этом говорится в ответе профсоюзу работников культуры Исаакиевского собора за подписью заместителя полпреда президента по СЗФО Любови Совершаевой.

В письме указано, что «возможная передача» здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) находится в постоянном поле зрения администрации президента.

«Учитывая сложившуюся в обществе напряженность, аппарат полномочного представителя способствует поиску наиболее приемлемого решения, учитывающего права и законные интересы всех участников, а также мнения населения Петербурга. При этом во главу угла ставится неукоснительность соблюдения законодательства, обеспечения общественного порядка и социально-политической стабильности в городе», – говорится в письме.

В конце марта, на сайте музея появилось послание к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в неоднозначной ситуации с передачей Исаакиевского собора РПЦ и приостановить действие закона, по которому это стало возможным. Под ним подписались 332 из 400 сотрудников музея.

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На время разбирательств в Исаакиевском соборе предлагают приостановить действие федерального закона № 327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». Работники музея утверждают, что Смольный дает им устные распоряжения, противоречащие друг другу и законам Российской Федерации.

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщало, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко не согласовывал свое решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ с президентом и руководством страны. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль не будет вмешиваться в передачу Исаакия.

В январе 2017-го Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год