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Сотрудники Исаакия просят Путина остановить передачу собора РПЦ

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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Они предлагают приостановить действие федерального закона № 327.

Сотрудники Исаакия просят Владимира Путина остановить передачу собора Русской православной церкви и лично разобраться в ситуации. Обращение к президенту опубликовано на официальном сайте ГМП «Исаакиевский собор». Под ним подписались 322 из 400 работников.

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На время разбирательств в Исаакиевском соборе предлагают приостановить действие федерального закона № 327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

Работники музея увтерждают, что Смольный дает им устные распряжения, противоречащие друг другу и законам Российской Федерации. Они обеспокоены сообщениями в СМИ о передаче собора РПЦ в ускоренном порядке к 16 апреля 2017 год.

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщало, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко не согласовывал свое решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ с президентом и руководством страны. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль не будет вмешиваться в передачу Исаакия.

В январе 2017-го Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Днем ранее, 28 марта, петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собора. Теперь документ о референдуме должны утвердить в петербургском Законодательном собрании, после чего будет проведен сбор подписей населения города. Подтвердить необходимость проведения народного голосования должны минимум 2% избирателей - это 75 тыс. человек. Их подписи необходимо собрать за месяц. Только после этого может быть назначен день голосования.

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