Музей величия русской культуры: работники Исаакия опубликовали открытое письмо против передачи собора РПЦ

С начала года в Петербурге разгорелся скандал вокруг Исаакиевского собора, который губернатор Георгий Полтавченко решил передать в безвозмездное пользование Русской православной церкви.

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Впервые он объявил об этом 10 января, за последний месяц по поводу передачи собора РПЦ «за» и «против» высказались многие чиновники, историки, простые петербуржцы и даже Союз музейных работников.

При этом сам трудовой коллектив ГМП «Исаакиевский собор», состоящий из 400 человек, до сих пор сохранял нейтралитет и продолжал обычную работу в Исаакие. Более того, когда в соборе пытались провести акцию протеста против передачи РПЦ, музейщики сами попросили активистов уйти.

При этом директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров отмечает, что при передаче Исаакиевского собора РПЦ без работы останутся почти 160 сотрудников музея. «Мне очень жаль, потому что это специалисты, которые воспитывались этим музеем и работали на него многие годы, а кое-кто и десятилетия», - сказал Буров.

Председатель петербургского комитета по культуре Константин Сухенко уже сообщил, что в случае закрытия музея и увольнения его сотрудников Петербург не сможет предоставить такое количество свободных рабочих мест в сфере культуры.

В итоге, лишь вечером 6 феврале на сайте Союза музеев России появилась публикация от имени музейщиков, которые непосредственно работают в Исаакие. Портал «Санкт-Петербург.ру» публикует мнение трудового коллектива СПб ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор» в полном виде.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Потеря полноценного музея

10 января 2017 года Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко заявил о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Тем самым фактически ликвидируется историко-художественный музей, созданный еще в 1928 г. Несмотря на утверждение Губернатора о сохранении за зданием "музейной функции" для каждого связанного с музейным делом человека очевидно, что подмена полноценного музея некой музейной функцией едва ли может быть признана начинанием, отвечающим интересам культуры.

Музей – не экскурсионная площадка. Музей – это сложная система взаимообусловленных функций, которые просто не могут существовать изолированно. Нельзя проводить экскурсию, не зная, что ты показываешь, а для этого нужна научно–исследовательская деятельность.

Нельзя показывать, не думая о том, как размещены предметы, и какие комплексы они составляют, а для этого нужна экспозиционно–выставочная деятельность. Нельзя показывать, не будучи уверенным, что музейный объект защищен от процессов разрушения и распада, а для этого нужна реставрационная деятельность.

Наконец, нельзя использовать предмет в процессе коммуникации, не зная, где он находится в научно– организованной системе фондохранилища, а для этого нужна фондовая деятельность. Именно поэтому все разговоры о музейной функции демонстрируют только лишь слабое знание музейного дела и со стороны тех, кто решает сейчас судьбу памятника, и со стороны тех, кто так стремится получить его в безвозмездное пользование.

Ложные аргументы в пользу «исторической справедливости»

В качестве одного из базовых аргументов ликвидации существующего музея используется отсылка к историческому прошлому: «Не для того наши предки его строили», – говорят сторонники принятого решения. Однако эта аргументация не выдерживает никакой критики даже с точки зрения логики здравого смысла и самого исторического прецедента.

Во-первых, как справедливо отмечают специалисты в области церковной истории, храмы бывают разные. Бывают храмы приходские, рассчитанные на повседневные богослужения, а бывают – мемориальные, изначально выполняющие и функции памятника, монумента, важного для культурной памяти всего народа.

Именно таким изначально и был Исаакиевский собор – даже до революции 1917 года. Проводились службы, и в главном алтаре, и в боковых приделах, но все остальное время собор выполнял не менее важную функцию – функцию трансляции определенных идей, образов, значимых и вне религиозного контекста.

То же самое делает сейчас музей – он транслирует важный социокультурный код, он сохраняет и передает историческую память. Это изначально было свойственно Исаакиевскому собору. Это сохраняется и сейчас. Во-вторых, сама апелляция к историческому прошлому не всегда верна и возможна при определении функций объекта. Да, у любого объекта культуры есть изначальная функция, то для чего этот объект создается.

Но с течением времени он приобретает и новые функции, которыемогут быть не менее значимы для развития и сохранения культуры, чем первоначальная. Культура развивается так и только так. Заморозить, отказаться от новых функций – выступить против ее развития. Храм становится еще и историческим памятником, и новая его функция – музейная – для культуры важна.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Интеллектуальная доступность

Имея статус памятника с 1935 года Исаакиевский собор представляет собой чрезвычайно сложное архитектурно-художественное единство, включающее 103 настенные росписи, 52 съемные работы, выполненные маслом на холсте, более 300 скульптур и 62 мозаики. Сохранение памятника такой сложности – чрезвычайно кропотливый труд, требующий значительных интеллектуальных и финансовых вложений.

В настоящее время это возможно благодаря высокопрофессиональному коллективу и значительным средствам, которые сам музей и зарабатывает. Как этот вопрос будет решаться в дальнейшем – совершенно неясно. В сложившихся условиях, обеспокоенность за судьбу памятника представляется более чем оправданной.

Не менее проблематичной кажется и судьба научно-просветительской деятельности, связанной с ним. Министр культуры РФ В.Р. Мединский на недавней пресс-конференции заявил, что «собор должен стать еще более доступным для граждан». Доступность же памятника означает отнюдь не только отмену входной платы, но и доступность интеллектуальную. И ее как раз в первую очередь. Отменить билеты, открыть двери – самое простое, что можно сделать. Но и самое неэффективное. Необходимо еще и сделать доступным интеллектуально.

В настоящее время интеллектуальная доступность осуществляется коллективом экскурсионно-методического отдела музея, который в построении и реализации экскурсии исходит из общекультурных предпосылок, одинаково близких представителям всех сообществ многонациональной и многоконфессиональной России, а также многочисленным иностранным посетителям. Эти экскурсии проводятся от имени Культуры – единой и многообразной.

Музей - это не только здание Исаакия

В недавнем телеобсуждении бурную радость участников вызвала неочевидность ответа на вопрос – музеем чего Исаакиевский собор является. Пришли к заключению, что он «музей самого себя», и весело посмеялись над этим. Этот смех опять же выказывал простое незнание предмета обсуждения. Музей Исаакиевский собор – это музей величия русской культуры XIX века, открытой для влияний извне и хранящей собственные национальные традиции.

Не про стены и росписи рассказывает этот музей, а про то, что французский католик Монферран, участвовавший в Наполеоновских войнах, после падения Императора, нашел новый дом в России и здесь смог реализовать свой талант. Про то, что испанец Бетанкур переехал в Россию и здесь стоял у истоков профессиональной подготовки инженеров.

Про то, что потомок французских гугенотов Брюллов и итальянец Бруни именно здесь создали шедевры академической живописи. А выходец из крепостных крестьян Максим Салин за свое мастерство резчика не только получил вольную, но и был зачислен на обучение в Академию художеств.

Исаакиевский собор – это музей открытости и достижений Русской культуры. Но таковым он становится только тогда, когда его экспонаты оживляются выверенным и профессиональнымрассказом музейного работника. Сам по себе памятник не работает. Именно поэтому экскурсионное обслуживание включено в стоимость входного билета.

Без него – без этого рассказа – ни о какой доступности памятника речи быть просто не может. Без него будет лишь «богато и много золота» или «благолепно и умилительно». А ни то, ни другое к культуре отношения не имеет. Нет сомнений в том, что деятельность планируемого церковного экскурсионного бюро будет конфессионально маркированной и априори направленной на представителей одной лишь группы интересов. В этом ли доступность, за которую так ратует Министр культуры? Мы в этом сильно сомневаемся.

Связь музейщиков с Исаакиевским собором

Сомневаемся мы и в том, что, как заявляют некоторые сторонники закрытия музея, «с Исаакиевским собором коллектив музейных работников напрямую не связан». Едва ли можно отрицать, что сохранение Исаакиевского собора – не только здания, но и памяти, знания о нем, – т.е. собора как объекта национального и мирового наследия – это заслуга коллектива музея, трансляция и популяризация этого знания – также дело коллектива.

Едва ли не были связаны с Исаакиевским собором те, кто закрашивал его купола в годы Великой Отечественной войны, те, кто в страшные дни блокады Ленинграда жил в подвалах собора, оберегая, сохраняя для будущих поколений музейные предметы, которые не удалось вывезти из города, те, кто восстанавливал памятник долгие годы после войны, те, кто изучал его и рассказывало нем многим поколениям посетителей. Мы думаем, что Исаакиевский собор – это уникальный памятник культуры.

Только по недоразумению можно считать таковое суждение антирелигиозным. И общей нашей миссией мы полагаем сохранение этого памятника для последующих поколений. Мы не считаем, что сохранение памятника можно совместить с уничтожением музея.



Утверждено на собрании первичной профсоюзной организации и трудового коллектива организации СПб ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор» 1 февраля 2017 года.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»