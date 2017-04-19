Старший брат возможного организатора теракта в петербургском метро пропал

Старший брат Аброра Азимова, который подозревается в организации взрыва в метро, Акрам пропал после вызова на допрос в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, передает Интерфакс со ссылкой на родственников пропавшего.

По словам одного из его родственников, Акрам приехал в Киргизию в конце марта, в начале апреля лег в частную клинику Джалал-Абада на небольшую операцию, а 15 апреля его забрали сотрудники ГКНБ для допроса.

"После этого Акрам дома не появлялся, и мы не знаем, где он", — рассказал собеседник агентства. Отец предполагаемого организатора теракта Ахрал Азимов, проживающий в Москве, ранее заявлял, что еще одног его сына Акрама задержали в Киргизии и отправили в Москву.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под арест до начала июня подозреваемого в участии в подготовке теракта в метро Петербурга Аброра Азимова.

Арестованный был не против своего заключения под стражу. При этом ранее он заявил в суде, что напрямую не причастен к преступлению. "Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву, - я такого не говорил. Мое участие есть, но не прямое", - сказал Азимов.

Выходца из Центральной Азии Аброра Азимова (1990 года рождения) задержали в Одинцовском районе Подмосковья днем 17 апреля. По данным газеты "Коммерсантъ", его вычислили по телефону. Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу.

Жертвами теракта стали 15 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения. К 18 апреля в больницах Петербурга остаются 32 пострадавших при взрыве в метро.