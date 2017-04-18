Брат вероятного организатора теракта в метро задержан и доставлен в Москву

Родного брата предполагаемого организатора теракта в петербургском метро Аброра Азимова, по данным СМИ, задержали в Киргизии. На данный момент Акрам Азимов находится в Москве.

По информации «Фонтанки», Акрам Азимов родился в 1988 году в Киргизии, в городе Джалалабаде, что в 200 километрах от Оша. В мае 2013 года Акрам был гражданином Киргизии, после чего вышел из него, отмечено в указе президента Кыргызской республики №122, который находится в распоряжении издания.

Отец обоих сыновей, по данным СМИ, узнал о задержании младшего сына, подозреваемого в организации теракта в Петербурге, по телевизору. Позже он выяснил, что задержали и его старшего сына Акрама Азимова, который лежал в больнице с гайморитом.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под арест до начала июня подозреваемого в участии в подготовке теракта в метро Петербурга Аброра Азимова.

Арестованный был не против своего заключения под стражу. При этом ранее он заявил в суде, что напрямую не причастен к преступлению. "Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву, - я такого не говорил. Мое участие есть, но не прямое", - сказал Азимов.

Выходца из Центральной Азии Аброра Азимова (1990 года рождения) задержали в Одинцовском районе Подмосковья днем 17 апреля. По данным газеты "Коммерсантъ", его вычислили по телефону. Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу.

Жертвами теракта стали 15 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения. К 18 апреля в больницах Петербурга остаются 32 пострадавших при взрыве в метро.