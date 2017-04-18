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Предполагаемого организатора взрыва в метро Петербурга вычислили по телефону

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© Фото: Кадр из оперативно съемки ФСБ

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При задержании за поясом у Аброра Азимова нашли заряженный пистолет Макарова.

Предполагаемого организатора взрыва в метро Петербурга вычислили по телефону. Его нашли, отрабатывая телефонные контакты смертника в метро Акбаржона Джалилова. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Днем ранее, 17 апреля, стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Одинцовском районе Подмосковья выходца из Центральной Азии Аброра Азимова (1990 года рождения).

Видео: оперативная съемка ФСБ / RT на русском
 

Азимов с момента теракта 3 апреля фактически перешел на нелегальное положение - в снимаемой квартире не появлялся, а от своих телефонов избавился. Известно было лишь то, что он работал в кафе "Лесное" на Минском шоссе и жили где-то рядом с заведением.

В понедельник Азимов, розыск которого велся уже несколько дней, приобрел пару новых сотовых телефонов и сим-карты. Очевидно, активировав одну из карт, он и выдал свое местоположение.

При задержании за поясом у Азимова спецназовцы нашли и изъяли заряженный пистолет Макарова. На вопрос участников операции, догадывается ли он, за что его задержали, подозреваемый ответил утвердительно.

По данным ФСБ, Аброр Азимов является одним из организаторов теракта в петербургском метрополитене. При этом официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что задержанный - соучастник преступления, однако его роль еще устанавливается следствием. Азимова после задержания доставили на допрос в СКР, сегодня, 18 апреля, следствие собирается ходатайствовать перед Басманным райсудом о его аресте.

По данным источников издания, Аброр Азимов был единственным из участников террористического подполья, с кем Акбаржон Джалилов связался по телефону перед самоподрывом, очевидно, сообщив о том, что он готов к проведению теракта. Позже Азимов передал информацию другим предполагаемым участникам террористического подполья.

Этнический узбек Азимов, так же как и Джалилов, родился и вырос в Ошской области Киргизии, а в 2013 году, отказавшись от гражданства этой страны, получил российское. Гражданином РФ являлся и Джалилов. Российские паспорта облегчали исполнителю и предполагаемому организатору теракта подготовку к преступлению, считают в спецслужбах.

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