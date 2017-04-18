Предполагаемый террорист Азимов: Мое участие к взрыву в метро есть, но не прямое

Предполагаемый организатор теракта в Петербурге Аброр Азимов заявил сегодня на суде, 18 апреля, что напрямую не причастен к преступлению.

"Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву, - я такого не говорил. Мое участие есть, но не прямое", - цитирует "Интерфакс" Азимова.

Следователь в суде заявил, что Азимов подтвердил, что участвовал в подготовке теракта в Петербурге. Перед судом адвокат задержанного Армен Задоян сказал, что Азимов признает вину в полном объеме.

В отношении Азимова возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Следствие просит суд отправить предполагаемого организатора взрыва под арест.

Выходца из Центральной Азии Аброра Азимова (1990 года рождения) задержали в Одинцовском районе Подмосковья днем 17 апреля. По данным газеты "Коммерсантъ", его вычислили по телефону.