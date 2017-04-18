Предполагаемый организатор теракта в Петербурге признал свою вину

Предполагаемый организатор теракта в Петербурге Аброр Азимов признал свою вину до суда. Его адвокат Армен Задоян рассказал, что Азимов не отрицает свое участие в преступлении, пишет "Интерфакс".

"Он признает вину в полном объеме", - сказал защитник перед заседанием в Басманном суде Москвы сегодня, 18 апреля. Следствие просит суд отправить предполагаемого организатора теракта под арест.

Азимов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" ч. 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека) и ч. 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ, совершенный группой лиц).

Днем ранее, 17 апреля, стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Одинцовском районе Подмосковья выходца из Центральной Азии Аброра Азимова (1990 года рождения). По данным газеты "Коммерсантъ", его вычислили по телефону.

При задержании за поясом у Азимова спецназовцы нашли и изъяли заряженный пистолет Макарова. На вопрос участников операции, догадывается ли он, за что его задержали, подозреваемый ответил утвердительно.

Теракт в Петербурге произошел 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 15 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.