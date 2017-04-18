В больницах Петербурга остаются 32 пострадавших при взрыве в метро. Об этом на своей странице в Twitter сообщила вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.

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"По состоянию на 13:00 (18.04.2017) в стационарах остается 32 пострадавших, на амбулаторное лечение переведено 50 человек", - говорится в сообщении.

По словам Митяниной, сейчас в крайне тяжелом состоянии остается один пострадавший, средней тяжести - четыре, удовлетворительно - 27.

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 15 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.

В данный момент задержан предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов, признал свою вину до суда. В отношении Азимова возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.