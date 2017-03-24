По факту поджога двери штаба Навального в Петербурге возбуждено уголовное дело

По факту поджога двери штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога), передает АН «Оперативное прикрытие».

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», дверь штаба Навального по адресу Вознесенский проспект, дом 33 подожгли в ночь на 23 марта.

Неизвестный облил воспламеняющейся жидкостью входную пластиковую дверь и поджог ее. По данным ГУ МЧС по Петербургу, пожар произошел в 3:40, дверь потушили за пять минут. В результате возгорания частично обгорела дверь и металлическая роллета.

В полиции сообщили, что видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.

В Северной столице 26 марта должен пройти митинг за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева, организованный Алексеем Навальным. Смольный не согласовал митинг на Марсовом поле, однако он состоится. Аналогичные заявки на проведение митингов за отставку Медведева поданы в десятках российских городов.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием.