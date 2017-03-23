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В Петербурге подожгли дверь штаба Навального (ФОТО)

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© Фото: Евгения Новоженина / РИА "Новости"

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Дверь потушили за пять минут, глава штаба написал заявление в полицию.

В Петербурге ночью 23 марта подожгли входную дверь избирательного штаба оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава штаба Леонид Волков.

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Штаб находится на Вознесенском проспекте, 33. По словам Волкова, пожарные прибыли оперативно, дверь потушили. "Ущерб вроде бы нулевой: помещение у нас застраховано; вода на полу - ну уберем; а так ничего больше не пострадало, - отметил он.

"Но поджигают, конечно, не за этим. Это, извините, часть "атмосферы ненависти" пресловутой.  Заявление в полицию написано. Центральная улица большого города - картинка с уличных камер должна быть. Напомню, кстати. За попытку поджога двери офиса ЕР в Крыму, режиссер Олег Сенцов осужден к 20 годам лишения свободы", - резюмировал Волков.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, пожар произошел в 3:40, дверь потушили за пять минут. Штаб был открыт Навальным 4 февраля текущего года в рамках президентской кампании.

В Северной столице 26 марта должен пройти митинг за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева, организованный Алексеем Навальным. Смольный не согласовал митинг на Марсовом поле, однако он состоится. Аналогичные заявки на проведение митингов за отставку Медведева поданы в десятках российских городов.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием.
Фото: Twitter / @leonidvolkov

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