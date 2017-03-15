В суд подали новый иск против передачи Исаакия РПЦ

Смольнинский районный суд зарегистрировал новый коллективный иск, против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).

В этот раз истцами выступили 30 человек, в том числе правозащитник Динар Идрисов, активисты Андрей Бажутин, Алексей Назаров, Мария Дубкова и другие.

В качестве заинтересованного лица обозначен губернатор Георгий Полтавченко, ответчиком выступает комитет по имущественным отношениям (КИО).

Читайте также:

«Исаакиевские» суды: иски тают на глазах

В среду, 15 марта, этот же суд рассматривал иск о передаче Исаакия депутата заксобрания Бориса Вишневского,юриста Сергея Бакешина и других лиц. Судья Татьяна Матусяк выразила желание прекратить дело, не начиная рассматривать по существу.

До этого Василеостровский районный суд отклонил аналогичный иск, который подавали Вишневский и оппозиционер Андрей Пивоваров, мотивируя это тем, что распоряжение КИО, которое ими оспаривается, не является решением о передаче храма Церкви.

Зампредседателя Смольнинского суда Татьяна Матусяк начала рассматривать иск о признании незаконными изъятие собора из управления ГМЗ "Исаакиевский собор" и заключение договора о передаче храма в безвозмездное бессрочное пользование церкви 13 марта. На этом судебном заседании представители Смольного заявили, что опубликованный документ с планом передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви - неофициальный.

"Борьба" за Исаакиевский собор, которую ведет РПЦ с 2015 года, получила новый виток после того, как 10 января 2017-го Полтавченко официально объявил, что собор будет передан РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора РПЦ. Причем дата распоряжения - еще прошлогодняя - 30 декабря.