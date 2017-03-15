Суд по Исаакию перенесли на 16 марта

Смольнинский районный суд принял решение взять перерыв в рассмотрении иска петербуржцев к комитету имущественных отношений (КИО) в связи с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Следующее заседание назначено на четверг, 16 марта.

Причина перерыва – нехватка необходимых документов для дальнейшего рассмотрения дела.

При этом ранее судья отклонила просьбу оного из истцов - депутата Бориса Вишневского – о переносе судебного заседания на неделю из-за того, что парламентарий не может присутствовать на нем в связи с пленарным заседанием Заксобрания, которое проводится в это же время в среду, 15 марта.

Иск поступил от четырех петербуржцев. Среди них - Вишневский и юрист Сергей Бакешин.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", в суд был вызван губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. В итоге на заседание суда 15 марта он не явился.

Это уже второе судебное заседание, связанное с передачей собора церкви на сегодня. Ранее состоялось заседание по иску адвоката Павла Шапчица к комитету имущественных отношений (КИО). Однако на суде истец попросил прекратить дело. Причина такого решения – комитет не подавал письменного заявления на передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Судья Матусяк приняла заявление Шапчица и приостановила судебное производство.

Зампредседателя Смольнинского суда Татьяна Матусяк начала рассматривать иск о признании незаконными изъятие собора из управления ГМЗ "Исаакиевский собор" и заключение договора о передаче храма в безвозмездное бессрочное пользование церкви 13 марта. На этом судебном заседании представители Смольного заявили, что опубликованный документ с планом передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви - неофициальный.

"Борьба" за Исаакиевский собор, которую ведет РПЦ с 2015 года, получила новый виток после того, как 10 января 2017-го Полтавченко официально объявил, что собор будет передан РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора РПЦ. Причем дата распоряжения - еще прошлогодняя - 30 декабря.

Ранее Василеостровский районный суд уже отказался рассматривать иск к Смольному об оспаривании передачи Исаакия РПЦ. В суде решили, что документ, опубликованный Смольным, не является решением о передаче собора РПЦ. "Судья решил, что комитет имущественных отношений ничего не передает, а значит оспаривать нечего", - заявил тогда оппозиционер Андрей Пивоваров.